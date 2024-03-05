Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде

По словам девушки, ситуация резко поменялась, когда пес начал проявлять агрессию к ее 9-месячному ребенку. Первый случай нападения произошел 20 февраля этого года. Спустя двое суток собака просто не давала выйти девушке из подъезда. На днях он кинулся, когда семья заходила в подъезд.