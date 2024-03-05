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В Тюмени жители многогэтажки встали на защиту пса от службы отлова

Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде

5 марта 2024, 06:57
Фото: 1MI

В Тюмени жители многогэтажки встали на защиту пса от службы отлова

Жители тюменского дома по улице Профосюзной, 70, ведут борьбу с соседями-зоозащитниками. Любители братьев меньших приютили в подъезде дома бездомного пса. Собака регулярно облаивает курьеров, бросается на людей, которые передвигаются на самокате или велосипеде.
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Дети
«Мы живем здесь уже больше двух лет. Всегда обходила стороной этого пса, он часто на меня лаял, при мне лаял и кидался на людей, которые ехали на велосипеде или самокате. При нем нельзя бегать, идти быстрым шагом — в этом я убедилась сам, как-то второпях выбегая из подъезда. Несмотря на это я и муж его никогда не трогали, не выгоняли из подъезда. Супруг даже играл с ним на детской площадке, пока ждал меня на улице. Однажды даже передавали пакет еды для него», — рассказала одна из жительниц дома «Нашему Городу».
Видео: Читатель «Нашего Города»

По словам девушки, ситуация резко поменялась, когда пес начал проявлять агрессию к ее 9-месячному ребенку. Первый случай нападения произошел 20 февраля этого года. Спустя двое суток собака просто не давала выйти девушке из подъезда. На днях он кинулся, когда семья заходила в подъезд.

«Некоторые жильцы нашего дома предлагают убить пса, задушить или отравить, но мы не живодеры и тем более не убийцы. Хотим решить вопрос в рамках правового поля. Уже несколько раз вызывали службы отлова бездомных животных. Но как только представители служб приезжали — зоозащитники просто прятали собаку», — рассказала тюменка.
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Между тем, «гуманные» соседи начали угрожать семье, несогласную с проживанием бродячего пса в подъезде, вызовом органов опеки. Приютившие пса зоозащитники утверждают, что собака живет здесь уже много лет (с возраста щенка) — специально для нее даже построили во дворе дома будку.

По словам девушки, в полицию по факту содержания собаки в подъезде многоквартирного уже подано заявление. Правда, пока правоохранительные органы бездействуют. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 12:40: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что заявление по поводу агрессивного животного от одного из жильцов дома по улице Профсоюзной, 70, в полицию поступало.

«На место выезжал участковый. В настоящее время по данному ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в УМВД.

Заметим, что согласно постановлению правительства Тюменской области «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу», запрещено содержать домашних животных в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Также предусмотрена ответственность за нападение, проявление агрессии животного к другим животным и людям.

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