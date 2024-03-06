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Published Сегодня, 04:55

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В Тюмени ФСБ раскрыла схему, по которой в РФ незаконно жили тысяча мигрантов

Тюменская ФСБ раскрыла схему, по которой в РФ мигранты незаконно получали гражданство

6 марта 2024, 04:55
Фото: 1MI

В Тюмени ФСБ раскрыла схему, по которой в РФ незаконно жили тысяча мигрантов

В Тюменской области ФСБ раскрыла преступную схему, в рамках которой ее участники за деньги помогали мигрантам незаконно получать разрешение на временное проживание на территории России и гражданство страны.
Фото: РУФСБ России по Тюменской области

Иностранным гражданам организовывали фиктивную сдачу экзамена по русскому языку. Вследствие этого более 1 тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты и незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ, патент на работу, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В настоящее время «предпринимателями-мошенниками» занимаются сотрудники следственного подразделения УМВД России по ЯНАО. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет и выплату штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появилось общественное движение «Северный человек|Всероссийский ресурс». Общественники будут помогать силовикам бороться с нелегальными мигрантами. Руководителем общественного движения назначен тюменский спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.

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