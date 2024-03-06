Тюменская ФСБ раскрыла схему, по которой в РФ мигранты незаконно получали гражданство

В настоящее время «предпринимателями-мошенниками» занимаются сотрудники следственного подразделения УМВД России по ЯНАО. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет и выплату штрафа в размере 500 тысяч рублей.