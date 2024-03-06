Тюменская ФСБ раскрыла схему, по которой в РФ мигранты незаконно получали гражданство

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Иностранным гражданам организовывали фиктивную сдачу экзамена по русскому языку. Вследствие этого более 1 тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты и незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ, патент на работу, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
В настоящее время «предпринимателями-мошенниками» занимаются сотрудники следственного подразделения УМВД России по ЯНАО. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет и выплату штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появилось общественное движение «Северный человек|Всероссийский ресурс». Общественники будут помогать силовикам бороться с нелегальными мигрантами. Руководителем общественного движения назначен тюменский спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.