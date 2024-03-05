В Тюмени общественники будут бороться с мигрантами-нелегалами

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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По неподтвержденным данным, соответствующие соглашения уже заключены. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Руководителем общественного движения назначен спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.
«Состоялось очень радостное событие для нашего города, организация „Северный человек|Всероссийский ресурс“ теперь в Тюмени! Встретились, познакомились, обсудили текущие вопросы, поставили цели на ближайшее будущее и просто замечательно провели время с приятными и близкими по духу людьми. Выражаю огромную благодарность Михаилу Маваши за оказанное доверие. Сделаю все возможное, чтобы его оправдать», — сообщил Глячков на своей странице ВКонтакте.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области силовики проводят регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Проведено более 2 тысяч профилактических рейдов, более 1 тысячи человек выдворили, около 1,5 тысячи запретили въезд на территорию Российской Федерации.