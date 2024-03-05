В Тюмени общественники будут бороться с мигрантами-нелегалами

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области силовики проводят регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Проведено более 2 тысяч профилактических рейдов, более 1 тысячи человек выдворили, около 1,5 тысячи запретили въезд на территорию Российской Федерации.