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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюмени сегодня завоют сирены

«Сохраняйте спокойствие»: в Тюмени сегодня завоют сирены

6 марта 2024, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня завоют сирены

Во всех городах районах юга Тюменской области в среду, 6 марта, состоится проверка работоспособности систем оповещения населения. Гул сирен прозвучит с 10:40 до 11:10. Власти просят тюменцев сохранять спокойствие.
«Услышав звуковой сигнал „Внимание всем“, следует не паниковать, включить радио или телевидение и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — отметили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее работоспособность систем проверяли в Тюменской области 21 февраля 2024 года. Заметим, что системы оповещения населения сегодня сработают не только в тюменском регионе, но по всей стране.

По данным МЧС, работоспособность систем будут проверять в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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