«Сохраняйте спокойствие»: в Тюмени сегодня завоют сирены

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
«Услышав звуковой сигнал „Внимание всем“, следует не паниковать, включить радио или телевидение и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — отметили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее работоспособность систем проверяли в Тюменской области 21 февраля 2024 года. Заметим, что системы оповещения населения сегодня сработают не только в тюменском регионе, но по всей стране.
По данным МЧС, работоспособность систем будут проверять в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.