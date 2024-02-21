В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

По словам тюменцев, в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Суходолье, Тюменская слобода, Тарманы, Березняки, в районе Падерина не было даже намека на звук от воя сирен. Очень тихо системы оповещения прозвучали в районе Червишевского и Московского трактов — горожане отметили, что гул можно было услышать, находясь на улице.