В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По словам тюменцев, в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Суходолье, Тюменская слобода, Тарманы, Березняки, в районе Падерина не было даже намека на звук от воя сирен. Очень тихо системы оповещения прозвучали в районе Червишевского и Московского трактов — горожане отметили, что гул можно было услышать, находясь на улице.
В центре города — в районах Холодильной, Кирова, Ленина, ТРЦ «Гудвин» и «Галерея Вояж», а также на КПД местные жители сообщили, что вой сирен был достаточно громким.
Напомним, ранее в Тюмени проверка систем оповещения состоялась 4 октября 2023 года. Тогда сирены прозвучали во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени. В областной столице гул сирен горожане услышали на час позже остальных из-за проблем с наладкой оборудования.