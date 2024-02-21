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В Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

21 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI

В Тюмени прозвучали сирены

В областной столице сегодня прошла проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Правда, слышно гул сирен было далеко не во всех районах города.

По словам тюменцев, в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Суходолье, Тюменская слобода, Тарманы, Березняки, в районе Падерина не было даже намека на звук от воя сирен. Очень тихо системы оповещения прозвучали в районе Червишевского и Московского трактов — горожане отметили, что гул можно было услышать, находясь на улице.

В центре города — в районах Холодильной, Кирова, Ленина, ТРЦ «Гудвин» и «Галерея Вояж», а также на КПД местные жители сообщили, что вой сирен был достаточно громким.

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Напомним, ранее в Тюмени проверка систем оповещения состоялась 4 октября 2023 года. Тогда сирены прозвучали во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени. В областной столице гул сирен горожане услышали на час позже остальных из-за проблем с наладкой оборудования.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка систем оповещения#Сирена
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