Грозит экологическая катастрофа: в Тобол может попасть трупный яд

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Свалка с тушами мертвых свиней, телят и крупного рогатого скота функционирует с осени прошлого года. Именно тогда в СМИ начали появляться первые сообщения о нелегальном скотомогильнике. Внимание на свалку с мертвыми животными обратили специалисты Россельхознадзора, следственного комитета (в том числе председатель СК РФ Александр Бастрыкин), сообщает Тюменский родком.
ПК «Экоцентр», занимающийся сбором опасных отходов, заставили ликвидировать свалку. Правда, лучше от этого не стало — «Экоцентр» вывезло опасные биоотходы в некие нежилые каменные помещения, расположенные на территории незаконного скотомогильника.
Местные жители, узнав об этом, возмутились. Испугавшись шумихи, представители «ПК „Экоцентр“ приняли решение разрушить одно из зданий, чтобы легче было вынести оттуда мертвых животных. Но до настоящего времени под завалами кирпичей остаются останки животных, возможно инфицированные.
Усугубляет ситуацию то, что в 350-ти метрах от скотомогильника проходит река Нияп. В ближайшее время растаявший под свалкой снег попадет в водоем, откуда в Тобол, куда впадает Нияп, а далее вниз по течению. Инфицированная, возможно, вода попадет в Иртыш, Туру.
Между тем, специалисты Россельхознадзора по администрация Белозерского поселения проблем в не до конца ликвидированной свалке не видят. По мнению чиновников, по данным осмотра места незаконного скотомогильника установлено, что «предписание управления полностью исполнено: все биологические отходы (трупы свиней, поросят, телят, головы крупного рогатого скота, пластиковые емкости, заполненные внутренними органами, мешки с неустановленным по видовой принадлежности биологическим содержимым) вывезены». Кроме того, местные власти заверяют, что трупы животных инфицированы не были — опасности останки не представляют.
Но площадка скотомогильника до конца так и не ликвидирована — о том свидетельствуют фотографии и видеорепортажи курганских СМИ. В настоящее время Русские Общины Кургана и Тюмени намерены добиться привлечения к ответственности всех, кто участвовал в организации незаконного скотомогильника и ликвидации нелегальных полигонов биологических отходов на территории Белозерского округа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Юргинском районе обнаружили незаконную свалку с трупами животных. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск и обязала администрацию Юргинского района ликвидировать скотомогильник.