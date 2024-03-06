Грозит экологическая катастрофа: в Тобол может попасть трупный яд

Между тем, специалисты Россельхознадзора по администрация Белозерского поселения проблем в не до конца ликвидированной свалке не видят. По мнению чиновников, по данным осмотра места незаконного скотомогильника установлено, что «предписание управления полностью исполнено: все биологические отходы (трупы свиней, поросят, телят, головы крупного рогатого скота, пластиковые емкости, заполненные внутренними органами, мешки с неустановленным по видовой принадлежности биологическим содержимым) вывезены». Кроме того, местные власти заверяют, что трупы животных инфицированы не были — опасности останки не представляют.