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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

«Строил планы на будущее»: в Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО

«Строил планы на будущее»: в Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО

1 марта 2024, 09:26
Фото: 1MI
В Тюменской области состоялось прощание с Сергеем Ревнивых. Участника СВО похоронили на Ворогушинском кладбище.

Уроженец села Бизино отправился в зону спецоперации в августе 2023 года. Как рассказывали сослуживцы мужчины, к службе Андрей всегда относился серьезно. Погиб он 18 января 2024 года.

«Очень мастеровитый был, хорошо к технике относился. Строил планы на будущее. К дружбе серьезно относился», — поведали о павшем бойце в администрации Ворогушинского сельского поселения.

Ранее друг Сергея Ревнивых рассказывал «Нашему городу» о дружбе с бойцом. По его словам, мужчина всегда был для него хорошим наставником.

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