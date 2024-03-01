«Строил планы на будущее»: в Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Уроженец села Бизино отправился в зону спецоперации в августе 2023 года. Как рассказывали сослуживцы мужчины, к службе Андрей всегда относился серьезно. Погиб он 18 января 2024 года.
«Очень мастеровитый был, хорошо к технике относился. Строил планы на будущее. К дружбе серьезно относился», — поведали о павшем бойце в администрации Ворогушинского сельского поселения.
Ранее друг Сергея Ревнивых рассказывал «Нашему городу» о дружбе с бойцом. По его словам, мужчина всегда был для него хорошим наставником.