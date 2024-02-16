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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

В зоне СВО погиб контрактник из Тобольска

«Для меня он был наставником»: в зоне СВО погиб контрактник из Тобольска

16 февраля 2024, 12:50
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб контрактник из Тобольска

Сергей Ревнивых погиб при выполнении боевых задач 18 января. У него остались жена и ребенок.

В зоне спецоперации погиб 36-летний тоболяк Сергей Ревнивых. Мужчина подписал контракт в августе 2023 года. О герое «Нашему городу» рассказал его друг, пожелавший остаться анонимным.

«Для меня он был другом, наставником. Он очень любил грузовые автомобили и прочую тяжелую технику. Помню, как он учил меня на машине ездить, я ему дверь поцарапал. Помню его счастливую улыбку, когда он женился. Еще помню, как мы вдвоем ездили к роддому ночью, переживали за его ребенка. В ту ночь я поймал штраф, мы чуть не поругались с инспекторами, так как были на взводе, но все завершилось добром», — рассказал друг бойца.

В эту волнительную, но забавную ситуацию друзья попали в марте 2023 года.

Фото: Предоставлено анонимным источником
«Еще он учил меня металл варить, я тогда всю одежду поджег и ворчал весь вечер, пока шлак из рук вытаскивал, а он смеялся. Если у меня будут дети, я им расскажу эти истории. А сейчас мне хочется кричать. Трудно сдерживать слезы», — поделился друг.

Сергей Ревнивых погиб 18 января. Время и место прощания с бойцом станут известны позже.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погибли два бойца из Ишимского района. С Андреем Федотовым и Евгением Никишиным простились 13 февраля.

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