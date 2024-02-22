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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Хороший друг и любящий отец: Молодой боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

22 февраля 2024, 13:12
Житель Тюменской области Михаил Малиновский погиб в ходе спецоперации. Прощание с уроженцем села Алымка прошло сегодня, 22 февраля.

Как сообщается, мужчина заключил контракт на прохождение военной службы осенью. Как описывают погибшего бойца приятели, Михаил Малиновским был хорошим другом и любящим отцом. С ранних лет он заботился о матери, сестре и брате.

— Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь, — рассказали в администрации Уватского муниципального района.

Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО контрактника из Тобольска Сергея Ревнивых. У бойца остались жена и ребенок.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Ребенок#Тюменская область#Тобольск#Помощь#Военная служба#Прощание#Отец#Спецоперация#СВО#Алина Петрова
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