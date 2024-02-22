Хороший друг и любящий отец: Молодой боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как сообщается, мужчина заключил контракт на прохождение военной службы осенью. Как описывают погибшего бойца приятели, Михаил Малиновским был хорошим другом и любящим отцом. С ранних лет он заботился о матери, сестре и брате.
— Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь, — рассказали в администрации Уватского муниципального района.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО контрактника из Тобольска Сергея Ревнивых. У бойца остались жена и ребенок.