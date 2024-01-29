nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Земляки должны заслужить право на машины, работу и красивую жизнь.

«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь

29 января 2024, 08:19
Фото: 1MI
Земляки должны заслужить право на машины, работу и красивую жизнь.

Боец спецоперации запретил тюменцам жаловаться на жизнь

Степану Дудникову 23 года, 2 из которых он посвятил защите родины. Молодой человек имеет две награды за спасение товарищей и боевые заслуги и искренне недоволен людьми, которые ежедневно жалуются на жизнь. Своими размышлениями о жизни боец поделился с земляками из Тобольска.
«Я хочу выразить своё недовольство по отношению к тем, кто жалуется на свою жизнь в плане чистоты, на то, как вы устали жить в грязном городе, дороги не чищены, везде гололёд, вода ржавая с крана бежит, цены в магазине высокие. Вы всем недовольны. Ну сделайте так, чтобы ваша жизнь была лучше, сделайте так, чтобы вы не жили в таких условиях, если вас это не устраивает! Дело не в других, дело в вас, вас всегда ничего не будет устраивать», — высказался молодой человек в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».

Бойца поразило количество постов с жалобами в социальных сетях. Он считает, что люди сами не соответствуют требованиям, которые предъявляют организациям и законам, а также не задумываются о том, как живут другие, в том числе и те, кто находятся в зоне боевых действий.

«А вы не задумывались над тем, как тяжело вашим товарищам и тем, кто выполняет боевые задачи на СВО? Вы хоть раз задумались, для чего они там? Насколько им там тяжело? Хоть раз вы вспомнили о ком-то? Вы помните своих героев ВОВ? Вы своих героев сейчас знаете хоть? Вы сидите диванные эксперты дома и жалуетесь на все. И не понимаете даже, что ваша жизнь — это цветочки», — негодует боец.

Он считает, что приоритеты людей — это машины, работа и красивая жизнь, но при этом они не делают ничего, чтобы действительно все это заслужить. В это время бойцы на передовой не жалуются на свое положение, не показывают свою слабость и выполняют поставленные задачи.

Нелестный пост бойца разделил комментаторов на два лагеря. Есть те, кто поддержал его, но также люди высказались и против.

Тюменский опытный боец СВО получил серьезное ранение в бою
Узнать подробнее

 

«А что, раз мы не на СВО, так значит нам нельзя жить достойно? Мы ни в коем случае не умаляем ваших достоинств. Вы — наши герои и мы вами гордимся. Вы — настоящие мужчины и мы от души желаем вам скорейшего возвращения живыми и здоровыми. Но мы хотим жить достойно в чистом, красивом, благоустроенном городе. И почему мы должны платить за грязную воду, немытые подъезды, неочищенные дороги? Это нормальные жалобы. Это нормальное, человеческое желание жить в нормальных условиях», — высказался один из подписчиков.

Не разделили мнение молодого человека и другие комментаторы.

«В тылу (хотя военное положение не объявлено) также должно быть все нормально, ведь люди не хотят мыться ржавой водой и это нормально», — поделился другой подписчик.
«У меня с зарплаты вычитают от 9 до 15 тысяч в пенсионный фонд, я налогоплательщик, хочу, чтобы за эти деньги убирали дороги, текла вода и лечили в больницах», — поддержал дискуссию еще один комментатор.

В то же время нашлись люди, которые поддержали бойца и разделили его позицию.

«Не обращай внимания на все жалобы горожан. Они справятся со всеми проблемами. Главное — возвращайся с победой и будь здоров. Мой отец прошел войну до Берлина. Раненый вернулся домой. Береги себя и своих друзей», — высказался подписчик.

Подытожил свою речь молодой человек претензией к военкомату Тобольска. По его словам, он отправляет на службу всех, кто даже не проходит по здоровью и возрасту.

Ранее «Наш город» сообщал, что по дороге на СВО пропал военный из Тобольска. О том, что мужчина нашелся спустя почти неделю, сообщил его отец.

Читайте также:
Долг перед Родиной позвал: в зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской областиТюменские коммунисты предлагают учредить награду за содействие спецоперацииЗаключал контракт дважды: в зоне спецоперации погиб металлург из Тюмени
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Тобольск#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Сегодня, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Сегодня, 07:50
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
26 января, 10:03
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Сегодня, 04:48
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
26 января, 07:03