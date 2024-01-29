«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Я хочу выразить своё недовольство по отношению к тем, кто жалуется на свою жизнь в плане чистоты, на то, как вы устали жить в грязном городе, дороги не чищены, везде гололёд, вода ржавая с крана бежит, цены в магазине высокие. Вы всем недовольны. Ну сделайте так, чтобы ваша жизнь была лучше, сделайте так, чтобы вы не жили в таких условиях, если вас это не устраивает! Дело не в других, дело в вас, вас всегда ничего не будет устраивать», — высказался молодой человек в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».
Бойца поразило количество постов с жалобами в социальных сетях. Он считает, что люди сами не соответствуют требованиям, которые предъявляют организациям и законам, а также не задумываются о том, как живут другие, в том числе и те, кто находятся в зоне боевых действий.
«А вы не задумывались над тем, как тяжело вашим товарищам и тем, кто выполняет боевые задачи на СВО? Вы хоть раз задумались, для чего они там? Насколько им там тяжело? Хоть раз вы вспомнили о ком-то? Вы помните своих героев ВОВ? Вы своих героев сейчас знаете хоть? Вы сидите диванные эксперты дома и жалуетесь на все. И не понимаете даже, что ваша жизнь — это цветочки», — негодует боец.
Он считает, что приоритеты людей — это машины, работа и красивая жизнь, но при этом они не делают ничего, чтобы действительно все это заслужить. В это время бойцы на передовой не жалуются на свое положение, не показывают свою слабость и выполняют поставленные задачи.
Нелестный пост бойца разделил комментаторов на два лагеря. Есть те, кто поддержал его, но также люди высказались и против.
«А что, раз мы не на СВО, так значит нам нельзя жить достойно? Мы ни в коем случае не умаляем ваших достоинств. Вы — наши герои и мы вами гордимся. Вы — настоящие мужчины и мы от души желаем вам скорейшего возвращения живыми и здоровыми. Но мы хотим жить достойно в чистом, красивом, благоустроенном городе. И почему мы должны платить за грязную воду, немытые подъезды, неочищенные дороги? Это нормальные жалобы. Это нормальное, человеческое желание жить в нормальных условиях», — высказался один из подписчиков.
Не разделили мнение молодого человека и другие комментаторы.
«В тылу (хотя военное положение не объявлено) также должно быть все нормально, ведь люди не хотят мыться ржавой водой и это нормально», — поделился другой подписчик.
«У меня с зарплаты вычитают от 9 до 15 тысяч в пенсионный фонд, я налогоплательщик, хочу, чтобы за эти деньги убирали дороги, текла вода и лечили в больницах», — поддержал дискуссию еще один комментатор.
В то же время нашлись люди, которые поддержали бойца и разделили его позицию.
«Не обращай внимания на все жалобы горожан. Они справятся со всеми проблемами. Главное — возвращайся с победой и будь здоров. Мой отец прошел войну до Берлина. Раненый вернулся домой. Береги себя и своих друзей», — высказался подписчик.
Подытожил свою речь молодой человек претензией к военкомату Тобольска. По его словам, он отправляет на службу всех, кто даже не проходит по здоровью и возрасту.
Ранее «Наш город» сообщал, что по дороге на СВО пропал военный из Тобольска. О том, что мужчина нашелся спустя почти неделю, сообщил его отец.