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Updated Сегодня, 07:24

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

«Совсем мало прослужил»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

23 февраля 2024, 07:21
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Рудольфу Абайдулину было 44 года. Мужчина отправился на СВО в середине января и прослужил меньше месяца.

В зоне СВО погиб уроженец деревни Юрты Иртышатские Тобольского района Рудольф Абайдулин. Прощание с бойцом состоялось 22 февраля, сообщает администрация Ворогушинского сельского поселения.

«Он долго обдумывал решение уйти на СВО. В армии не служил, но почему-то такое решение принял. У него остались мама, сестры, брат, гражданская жена, восьмилетний сын. Совсем мало послужил. Он заключил контракт и ушел на СВО 17 января, а в начале февраля погиб», — рассказали в администрации.
Фото: Ворогушинское сельское поселение

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб молодой боец из Тюменской области. Михаил Малиновский подписал контракт осенью 2023 года. У бойца остались жена и ребенок.

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