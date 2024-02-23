«Совсем мало прослужил»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В зоне СВО погиб уроженец деревни Юрты Иртышатские Тобольского района Рудольф Абайдулин. Прощание с бойцом состоялось 22 февраля, сообщает администрация Ворогушинского сельского поселения.
«Он долго обдумывал решение уйти на СВО. В армии не служил, но почему-то такое решение принял. У него остались мама, сестры, брат, гражданская жена, восьмилетний сын. Совсем мало послужил. Он заключил контракт и ушел на СВО 17 января, а в начале февраля погиб», — рассказали в администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб молодой боец из Тюменской области. Михаил Малиновский подписал контракт осенью 2023 года. У бойца остались жена и ребенок.