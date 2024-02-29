46-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Известно, что до отправки в зону СВО Михаил проживал в селе Гагаринское. В зоне боевых действий он служил рядовым мотострелкового отделения.
Ранее стало известно об истории тюменки Анжелики Толмачовой. Женщина говорила, что не может найти пропавшего в СВО сына-военного. Артема Толмачова искали два года. Лишь в феврале тело сына передали матери. Героя похоронили в закрытом цинковом гробу. Семье вручили свидетельство о смерти и орден Мужества.