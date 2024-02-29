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46-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

46-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО

29 февраля 2024, 11:38
Фото: CHITA.RU, Михаил Шлыков / Vk.com
Житель Ишимского района Михаил Шлыков пал в зоне спецоперации. Мужчине было 46 лет.

Известно, что до отправки в зону СВО Михаил проживал в селе Гагаринское. В зоне боевых действий он служил рядовым мотострелкового отделения.

Ранее стало известно об истории тюменки Анжелики Толмачовой. Женщина говорила, что не может найти пропавшего в СВО сына-военного. Артема Толмачова искали два года. Лишь в феврале тело сына передали матери. Героя похоронили в закрытом цинковом гробу. Семье вручили свидетельство о смерти и орден Мужества.

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