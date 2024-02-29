«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года

В 2022 году Артем приезжал домой в отпуск из Сирии. Контракт заканчивался, но продлевать его молодой человек не хотел. Чтобы подписать все необходимые документы, он отправился в часть под Санкт-Петербургом, после чего планировал вернуться домой, так как отпуск еще не закончился.