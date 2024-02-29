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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Тюмени простились с бойцом СВО, которого мама искала два года

«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года

29 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Тюмени простились с бойцом СВО, которого мама искала два года

В феврале 2022 года сын Анжелики Толмачовой отправился на учения в Курск. С того момента связаться с ним не удавалось, но женщина продолжала верить, что ее сын вернется домой живым.

В 2022 году Артем приезжал домой в отпуск из Сирии. Контракт заканчивался, но продлевать его молодой человек не хотел. Чтобы подписать все необходимые документы, он отправился в часть под Санкт-Петербургом, после чего планировал вернуться домой, так как отпуск еще не закончился.

Однако отпуск ему не подписали. Вместо этого молодого человека отправили в Курск на учения.

«Сказал, что командир отдал приказ, а он не имеет права ослушаться. Объяснил, что нужно выгрузить технику — они вместе с техникой поехали. Я еще тогда удивилась. Как-то странно: никогда они не выезжали всей частью», — рассказывает Анжелика Толмачова 72.ru.
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Артем созванивался с мамой за шесть дней до начала СВО. Тогда он пообещал маме, что через несколько дней вернется домой, но так и не вернулся.

«Он не успел ничего. Он меня сильно любил. Мы даже не знали, что он поехал в Сирию. И когда на Украину поехал — не знали», — говорит Анжелика.

Артем погиб в поселке Веселое Харьковской области. Датой смерти указано 25 февраля 2022 года, но точная дата неизвестна. В ноябре 2023 года бойца документально признали погибшим. Тогда его родным передали свидетельство о смерти и орден Мужества. Прощание с бойцом состоялось 28 февраля на Червишевском кладбище в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что на СВО погиб молодой полицейский из Тюмени. Василию Надеину было всего 25 лет.

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