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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Тюменской области простились с погибшим на СВО снайпером

Прослужил месяц: на СВО под Новый год погиб снайпер из Тюменской области

2 февраля 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Тюменской области простились с погибшим на СВО снайпером

Вячеславу Томилову было 34 года. Контракт мужчина заключил в ноябре 2023 года.

1 февраля в Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом. 34-летний Вячеслав Томилов был рядовым, разведчиком-снайпером.

Фото: Администрация Ишимского района
«В ноябре 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на защиту Родины. Погиб Томилов Вячеслав в ходе проведения специальной военной операции 29 декабря 2023 года», — сообщили в администрации Ишимского района.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с погибшим на СВО вахтовиком. Дмитрий Тарасенко погиб при выполнении боевых задач 1 января 2024 года. У мужчины остались жена, две дочери и сын.

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