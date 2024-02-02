Прослужил месяц: на СВО под Новый год погиб снайпер из Тюменской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
1 февраля в Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом. 34-летний Вячеслав Томилов был рядовым, разведчиком-снайпером.
«В ноябре 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на защиту Родины. Погиб Томилов Вячеслав в ходе проведения специальной военной операции 29 декабря 2023 года», — сообщили в администрации Ишимского района.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с погибшим на СВО вахтовиком. Дмитрий Тарасенко погиб при выполнении боевых задач 1 января 2024 года. У мужчины остались жена, две дочери и сын.