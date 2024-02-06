Тюменские браконьеры начали истреблять оголодавших косуль

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
За минувшую неделю браконьеры убили десять косуль и одного лося, сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области.
Так, в Абатском районе на 11 километре трассы Абатское — Викулово были обнаружены следы волочения по снегу туши косули и две гильзы 12-го калибра. В том же районе в лесном массиве было найдено место разделки косули, на котором браконьеры оставили голову и конечности.
Также установлены факты незаконной добычи трех особей косули в Ишимском районе, четырех особей в Омутинском районе и одной особи лося в Упоровском районе. Еще одна косуля была сбита машиной в Исетском районе.
Кроме того, в Аромашевском районе мужчина охотился в охотничьих угодьях без разрешительных документов. У него изъяли охотничье ружье и патроны.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские охотники спасают истощенных косуль. Для животных обустраивают кормовые площадки.