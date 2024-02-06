Тюменские браконьеры начали истреблять оголодавших косуль

Так, в Абатском районе на 11 километре трассы Абатское — Викулово были обнаружены следы волочения по снегу туши косули и две гильзы 12-го калибра. В том же районе в лесном массиве было найдено место разделки косули, на котором браконьеры оставили голову и конечности.