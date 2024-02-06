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Браконьеры начали истреблять косуль в Тюменской области

Тюменские браконьеры начали истреблять оголодавших косуль

6 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI

Браконьеры начали истреблять косуль в Тюменской области

Признаки преступлений обнаружены в пяти районах Тюменской области. По каждому факту проводятся проверки.

За минувшую неделю браконьеры убили десять косуль и одного лося, сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Так, в Абатском районе на 11 километре трассы Абатское — Викулово были обнаружены следы волочения по снегу туши косули и две гильзы 12-го калибра. В том же районе в лесном массиве было найдено место разделки косули, на котором браконьеры оставили голову и конечности.

Также установлены факты незаконной добычи трех особей косули в Ишимском районе, четырех особей в Омутинском районе и одной особи лося в Упоровском районе. Еще одна косуля была сбита машиной в Исетском районе.

Кроме того, в Аромашевском районе мужчина охотился в охотничьих угодьях без разрешительных документов. У него изъяли охотничье ружье и патроны.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские охотники спасают истощенных косуль. Для животных обустраивают кормовые площадки.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Браконьеры#Косули#Любовь Селезнева
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