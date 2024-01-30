В Тюменской области заметили большое стадо косуль. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
«Армизонский район Тюменской области. Очень много косуль на открытом пространстве», — уточнили в Телеграм-канале Чугунаевского охотхозяйства.
Миграция — обычное и жизненно необходимое дело для косуль. Зимой они уходят туда, где меньше снега — так им проще добывать корм. Критичной для животного является высота снежного покрова более 50-60 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе тюменских сел заметили стаи волков. Дикие животные утащили собаку.