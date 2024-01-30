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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Тюменской области засняли на видео большое стадо косуль

В Тюменской области заметили большое стадо косуль. ВИДЕО

30 января 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Тюменской области засняли на видео большое стадо косуль

Тюменцу удалось заснять скопление косуль, в котором можно насчитать по меньшей мере 100 особей. Автор видео подошел достаточно близко, но животных это не испугало.
«Армизонский район Тюменской области. Очень много косуль на открытом пространстве», — уточнили в Телеграм-канале Чугунаевского охотхозяйства.
Видео: Охотхозяйство Чугунаевское / Телеграм

Миграция — обычное и жизненно необходимое дело для косуль. Зимой они уходят туда, где меньше снега — так им проще добывать корм. Критичной для животного является высота снежного покрова более 50-60 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе тюменских сел заметили стаи волков. Дикие животные утащили собаку.

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#Общество#Видео#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Видеоролик#Косули#Дикие звери#Любовь Селезнева
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