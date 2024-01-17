«Как в фильме ужасов»: стая каркающих птиц «кошмарит» тюменцев у детсада

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Про пугающую галочью стаю рассказала 72.RU читательница издания.
«Птицы появились недавно. Они очень громко каркают. Первый раз вижу такое, раньше был тихий двор. А сейчас их так много на деревьях, что они выглядят как рой мошек! Иногда кружат над детской площадкой и садиком. Так жутко, как в фильме ужасов. Интересно, откуда они взялись», — пояснила тюменка.
Но, как выяснилось, пугаться людям галок не стоит — они абсолютно не агрессивные, уверена орнитолог Мария Иванова. По ее словам, эти птицы очень умные, а карканьем они общаются между собой.
«По галкам уже было несколько обращений. Дело в том, что эти птицы ведут стайный образ жизни. Осенью и зимой они каждый день совершают небольшие миграции: кормовые и на ночлег. Спят они в кронах высоких деревьев. А с наступлением светового дня они улетают на поиски пищи. Карканье — это просто средство общения. Галки — представители семейства врановых. Большие интеллектуалы», — пояснила Мария Иванова.
Орнитолог рекомендует попробовать спугнуть галок, например, громкой записью криков хищных птиц. Однако таких мер надолго не хватит, обычно галки возвращаются на облюбованное ими место уже через несколько часов.
Второй вариант — специальные ракеты. Они безопасны, но способны напугать птиц. Правда даже они не дают гарантии, что галки улетят навсегда.
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