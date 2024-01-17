Реформа не удалась? Тюменские власти возвращают старые схемы движения автобусов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С 18 января в маршрут № 11 «Рабочий поселок — Дом обороны» включат остановочные пункты «Гимназия № 1» и «ЖДВ» в прямом и обратном направлениях.
С 20 января маршрут № 23 «Центральный рынок — д. Тураева» будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ «с/о „Водник“, „с/о „Калинка“, „с/о „Источник“, а также остановочного пункта „Сибнефтемаш“.
С 23 января на маршруте № 15 «Рабочий поселок — мкр. Южный» появятся рейсы до «мкр. Лесной». В расписании движения автобусов указанные рейсы будут выделены желтым цветом, в приложении «Тюменский транспорт» — специальным знаком.
Напомним, на минувшей неделе жители Тюмени столкнулись с настоящим автобусным коллапсом вследствие проведенной транспортной реформы. В частности, жители микрорайона Лесной фактически оказались отрезаны от города. С 1 января из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80.
Из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса.
Возмущенные жители «Лесного» даже записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку, с требованием решить проблему с общественным транспортом.
Также о проблемах сообщали тюменцы и из других районах городах. Многочисленные жалобы были размещены в социальных сетях.