Реформа не удалась? Тюменские власти возвращают старые схемы движения автобусов

Напомним, на минувшей неделе жители Тюмени столкнулись с настоящим автобусным коллапсом вследствие проведенной транспортной реформы. В частности, жители микрорайона Лесной фактически оказались отрезаны от города. С 1 января из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80.