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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Тюменские власти вернут прежние схемы движения автобусов

Реформа не удалась? Тюменские власти возвращают старые схемы движения автобусов

17 января 2024, 09:05
Фото: 1MI

Тюменские власти вернут прежние схемы движения автобусов

На многочисленные жалобы тюменцев, касающихся графика и схемы движения автобусных маршрутов № 80 и № 66, обратили внимание тюменские чиновники. На проблемные маршруты выйдут дополнительные автобусы уже в конце этой недели.

С 18 января в маршрут № 11 «Рабочий поселок — Дом обороны» включат остановочные пункты «Гимназия № 1» и «ЖДВ» в прямом и обратном направлениях.

С 20 января маршрут № 23 «Центральный рынок — д. Тураева» будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ «с/о „Водник“, „с/о „Калинка“, „с/о „Источник“, а также остановочного пункта „Сибнефтемаш“.

С 23 января на маршруте № 15 «Рабочий поселок — мкр. Южный» появятся рейсы до «мкр. Лесной». В расписании движения автобусов указанные рейсы будут выделены желтым цветом, в приложении «Тюменский транспорт» — специальным знаком.

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Напомним, на минувшей неделе жители Тюмени столкнулись с настоящим автобусным коллапсом вследствие проведенной транспортной реформы. В частности, жители микрорайона Лесной фактически оказались отрезаны от города. С 1 января из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80.

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Из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса.

Возмущенные жители «Лесного» даже записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку, с требованием решить проблему с общественным транспортом.

Также о проблемах сообщали тюменцы и из других районах городах. Многочисленные жалобы были размещены в социальных сетях.

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