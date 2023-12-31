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Тюменцам рассказали о хороших событиях 2023 года.

«Добрые истории»: ТОП самых хороших событий в Тюмени в 2023 году

31 декабря 2023, 01:08
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали о хороших событиях 2023 года.

Тюменцам рассказали о хороших событиях 2023 года

2023 год, как принято говорить, был непростым. Однако было в нем не только плохое. Предлагаем вам вспомнить добрые и светлые события уходящего года!
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С любовью к братьям нашим меньшим

В уходящем году тюменцы часто помогали животным, попавшим в беду. Так в марте неравнодушные жители Тюмени спасли тонущего пса. Животное попало в полынью на реке Тура в районе ЖК «Правобережный». Люди нашли веревки и стали вытягивать собаку на берег, что у них получилось! Пес остался цел и невредим.

Также тюменские волонтеры спасли собаку из поселка Недуг Туапсинского района, которая осталась без хозяина. Наши добровольцы быстро смогли собрать нужную сумму для транспортировки собаки и найти хорошему мальчику новый дом, где он сейчас окружен теплом и заботой!

Лабрадор с новой хозяйкой в Тюмени.Лабрадор с новой хозяйкой в Тюмени.
Лабрадор с новой хозяйкой в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени также спасли раненую длиннохвостую неясыть. Сова три дня пряталась в подвале одного из домов, пока ее случайно не обнаружила местная жительница. Женщина подобрала птицу и передала ее в центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц «У Лукоморья» в Патрушево.

А совсем недавно жители тюменского поселка Упорово спасли косулю, попавшую в капкан. Неравнодушные селяне пытались в течение месяца самостоятельно поднять животное на ноги, но без помощи специалистов обойтись не смогли и люди снова обратились в центр помощи «У Лукоморья».

Пациенту пришлось провести провели срочную операцию стоимостью в15 тысяч рублей. Оплатить эти и прочие расходы удалось благодаря помощи неравнодушных тюменцев. Сейчас косуленок находится под пристальным вниманием ветврачей, он уже начал самостоятельно пить воду.

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Успехи тюменских врачей

Многие жители региона в этом году выражали огромную благодарность медицинским работникам, которые спасли им жизнь. Так нейрохирурги спасли юную тюменку, у которой обнаружили новообразование головного мозга, размер которого сопоставим с теннисным мячом. Жизнь ребенка была под угрозой. После 8-часовой операции опухоль была удалена и врачи сообщили о том, что риск рецидива крайне мал. Сейчас девочка готовится к выписке и в 2024 году снова пойдет в школу.

Также тюменские медики спасли 15-летнюю жительницу Ишима с острым лимфобластным лейкозом. На фоне снижения иммунитета простуда закончилась для ребенка пневмонией. К моменту госпитализации, поражение легочной ткани у нее составляло 30%. В течение недели врачи боролись за жизнь девочки, которой удалось победить, и пневмонию, и лейкоз.

Тюменские врачи в 2023 году спасли сотни пациентов!Тюменские врачи в 2023 году спасли сотни пациентов!
Тюменские врачи в 2023 году спасли сотни пациентов!
Фото: 1MI

Также тюменцы в этом году добровольно отправлялись спасать местные леса от настигнувших пожаров. Работа это опасная, а потому были и те, ко пострадал в ходе выполнения доброго дела.

На помощь тюменцу, поступившему в больницу в тяжелом состоянии с площадью поражения кожи 90% прибыли тюменские хирурги. За жизнь Ивана Александрова медики боролись на протяжении трех недель, все это время рядом с Иваном была его супруга Галина, она подбадривала мужа, сопровождала его на необходимые процедуры. Сейчас мужчину уже выписали из больницы и он проходит курс реабилитации.

Также тюменские врачи спасли десятки людей с инсультами. К тому же одно из областных отделений для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения было признано лучшим в России. Также тюменские врачи получили и персональные награды. «Лучшим хирургом» России назвали заведующего хирургическим отделением №1 ОКБ Сергея Семченко. Его коллега — завтерапевтическим отделением Тобольского филиала Инна Строганова стала «Лучшим терапевтом» страны.

Тобольские врачи спасли пациента с язвой от смерти из-за перитонита
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Чудеса природы

Благодаря 2023 году галерея многих тюменцев забита яркими и красочными фотографиями природных явлений, которая украсили регион в этом году. Несколько раз горожанам удавалось застать огромную красноватую Луну. Когда наступала ночь небо освещало огромное, яркое, оранжевое светило.

Тюменский астроном Виталий Угренинов рассказал, что в периоды Суперлуния Лена оказывается в точке перигея — это ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела. Вдобавок в летние месяцы Луна не поднимается высоко над горизонтом, присутствует «иллюзия Луны» — когда она кажется очень большой.

Фото: Читатель «Нашего города»

Также жители Тюмени увидели в этом году непривычное для нашего города северное сияние!

Фото: Читатель «Нашего города»

По словам ученых, его возникновению поспособствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменение магнитного поля Земли, геомагнитная активность.

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