«Добрые истории»: ТОП самых хороших событий в Тюмени в 2023 году

Многие жители региона в этом году выражали огромную благодарность медицинским работникам, которые спасли им жизнь. Так нейрохирурги спасли юную тюменку, у которой обнаружили новообразование головного мозга, размер которого сопоставим с теннисным мячом. Жизнь ребенка была под угрозой. После 8-часовой операции опухоль была удалена и врачи сообщили о том, что риск рецидива крайне мал. Сейчас девочка готовится к выписке и в 2024 году снова пойдет в школу.