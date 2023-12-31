«Добрые истории»: ТОП самых хороших событий в Тюмени в 2023 году

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
В уходящем году тюменцы часто помогали животным, попавшим в беду. Так в марте неравнодушные жители Тюмени спасли тонущего пса. Животное попало в полынью на реке Тура в районе ЖК «Правобережный». Люди нашли веревки и стали вытягивать собаку на берег, что у них получилось! Пес остался цел и невредим.
Также тюменские волонтеры спасли собаку из поселка Недуг Туапсинского района, которая осталась без хозяина. Наши добровольцы быстро смогли собрать нужную сумму для транспортировки собаки и найти хорошему мальчику новый дом, где он сейчас окружен теплом и заботой!
В Тюмени также спасли раненую длиннохвостую неясыть. Сова три дня пряталась в подвале одного из домов, пока ее случайно не обнаружила местная жительница. Женщина подобрала птицу и передала ее в центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц «У Лукоморья» в Патрушево.
А совсем недавно жители тюменского поселка Упорово спасли косулю, попавшую в капкан. Неравнодушные селяне пытались в течение месяца самостоятельно поднять животное на ноги, но без помощи специалистов обойтись не смогли и люди снова обратились в центр помощи «У Лукоморья».
Пациенту пришлось провести провели срочную операцию стоимостью в15 тысяч рублей. Оплатить эти и прочие расходы удалось благодаря помощи неравнодушных тюменцев. Сейчас косуленок находится под пристальным вниманием ветврачей, он уже начал самостоятельно пить воду.
Многие жители региона в этом году выражали огромную благодарность медицинским работникам, которые спасли им жизнь. Так нейрохирурги спасли юную тюменку, у которой обнаружили новообразование головного мозга, размер которого сопоставим с теннисным мячом. Жизнь ребенка была под угрозой. После 8-часовой операции опухоль была удалена и врачи сообщили о том, что риск рецидива крайне мал. Сейчас девочка готовится к выписке и в 2024 году снова пойдет в школу.
Также тюменские медики спасли 15-летнюю жительницу Ишима с острым лимфобластным лейкозом. На фоне снижения иммунитета простуда закончилась для ребенка пневмонией. К моменту госпитализации, поражение легочной ткани у нее составляло 30%. В течение недели врачи боролись за жизнь девочки, которой удалось победить, и пневмонию, и лейкоз.
Также тюменцы в этом году добровольно отправлялись спасать местные леса от настигнувших пожаров. Работа это опасная, а потому были и те, ко пострадал в ходе выполнения доброго дела.
На помощь тюменцу, поступившему в больницу в тяжелом состоянии с площадью поражения кожи 90% прибыли тюменские хирурги. За жизнь Ивана Александрова медики боролись на протяжении трех недель, все это время рядом с Иваном была его супруга Галина, она подбадривала мужа, сопровождала его на необходимые процедуры. Сейчас мужчину уже выписали из больницы и он проходит курс реабилитации.
Также тюменские врачи спасли десятки людей с инсультами. К тому же одно из областных отделений для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения было признано лучшим в России. Также тюменские врачи получили и персональные награды. «Лучшим хирургом» России назвали заведующего хирургическим отделением №1 ОКБ Сергея Семченко. Его коллега — завтерапевтическим отделением Тобольского филиала Инна Строганова стала «Лучшим терапевтом» страны.
Благодаря 2023 году галерея многих тюменцев забита яркими и красочными фотографиями природных явлений, которая украсили регион в этом году. Несколько раз горожанам удавалось застать огромную красноватую Луну. Когда наступала ночь небо освещало огромное, яркое, оранжевое светило.
Тюменский астроном Виталий Угренинов рассказал, что в периоды Суперлуния Лена оказывается в точке перигея — это ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела. Вдобавок в летние месяцы Луна не поднимается высоко над горизонтом, присутствует «иллюзия Луны» — когда она кажется очень большой.
Также жители Тюмени увидели в этом году непривычное для нашего города северное сияние!
По словам ученых, его возникновению поспособствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменение магнитного поля Земли, геомагнитная активность.