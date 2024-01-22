«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Отношение жителей тюменской области к домашним питомцам стало более поверхностным, об этом говорит ветеринар тюменской клиники Олег Мальков.
«Если еще пару лет назад люди регулярно водили своих животных на осмотры, ставили плановые прививки и обращались за помощью, когда какая-то проблема только возникала, то сейчас приходят лишь в моменты, когда ситуация уже критическая. При том я не могу сказать, что у людей нет на это денег, животных чаще стали водить на груминг и, например, красить им шерсть, а вот о здоровье беспокоятся значительно меньше», — говорит ветеринар.
Действительно, сейчас на меркетплейсах растут продажи красителей для животных и аксессуаров. При том, как считает зоозащитница Валерия Горохова, и самих животных стали воспринимать, как аксессуар.
«Реже стали брать животных с улицы или из приютов. Сейчас большинство выбирает себе кого-то породистого, в чем я не вижу значительного смысла. В приюте также есть животные с разными характерами: игривые, спокойные, ласковые и так далее. Но им предпочитают „модные“ породы», — считает девушка.
Вместе с тем растут случаи, когда питомца покупают, как подарок, что следует запретить. Такого мнения придерживается владелица питомника Кристина Короткова.
«Возвращать животных стали чаще. Их дарят детям или друзьям, которым они не нужны. И в лучшем случае питомец возвращается к нам, а в худшем — оказывается на улице. Люди не учитывают характер и особенности животного, а смотрят лишь на внешние качества», — негодует заводчик.
Вместе с тем все чаще стали появляться известия о том, что кто-то выбросил питомца в мусорку или в окно, при том в таком случае крайне низка вероятность того, что человек, совершивший это преступление, понесет строгое наказание.
Сейчас для защиты прав животных в Уголовном кодексе существует лишь статья 245, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до года, ограничения свободы на срок до года, ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Хотя, как говорит юрист Павел Шадрин, чаще всего фигурантом дел по этой статье удается отделаться штрафом.
«Можно вспомнить вопиющий случай с псом Оскаром, тогда мужчине, разрубившему ему голову топором, дали штраф и исправительные работы. Хотя тяжесть преступления высокая и вполне могла быть принята мера в виде лишения свободы. По делам, не получивших такого резонанса, наказания еще более мягкие», — говорит юрист.
По мнению Шадрина, необходимо ужесточить санкцию данной статьи, а также ввести дополнительные законы, которые будут регламентировать отношения человека и животного.
«У нас пока только в приютах работает система, которая предполагает чипирование животного для того, чтобы можно было быстро установить его хозяина в случае возникновения проблемной ситуации. Необходимо ввести приобретение животных в рамки закона», — уверен специалист.
Так, например, в некоторых странах существуют налоги на животных, которые мотивируют граждан сознательнее относится к приобретению пушистого товарища.
В частности, отсутствие ответственности перед питомцем, провоцирует в обществе пренебрежительное отношения к братьям нашим меньшим, в этом уверен психолог Петр Зосимов.
«Даже при существовании закона о жестоком обращении, собака или кошка не может пойти в суд и пожаловаться. Это могут сделать только другие люди. А потому маловероятно, что все люди, которые плохо обращаются с питомцами, получат по заслугам. И отсутствие препятствий при покупке животного провоцирует импульсивность и неосознанность при принятии такого решения. Ряд препятствий, которые бы сигнализировали о повышенной ответственности поспособствовали бы отказу от заведения питомца многим людям, которым они на деле не нужны», — рассуждает психолог.
А потому вопрос взаимодействия человека и животного до сих пор нуждается в регламенте и правилах, которые могут спровоцировать снижение числа бездомных животных и эпизодов жестокого обращения.