«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным

Сейчас для защиты прав животных в Уголовном кодексе существует лишь статья 245, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до года, ограничения свободы на срок до года, ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Хотя, как говорит юрист Павел Шадрин, чаще всего фигурантом дел по этой статье удается отделаться штрафом.