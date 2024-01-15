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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Тюменцам назвали опасные для кошек продукты

Доведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам

15 января 2024, 09:12
Фото: Midjourney

Тюменцам назвали опасные для кошек продукты

Зачастую владельцы кошек стараются баловать своих питомцев разными вкусностями, но перегибать с этим не стоит. Некоторые безобидные и даже полезные для человека продукты могут оказаться опасными для животного.

Зооинженер Анастасия Калинина рассказала телеканалу «Саратов 24», что ни в коем случае нельзя давать кошкам шоколад. В нем содержится алкалоид теобромин: 20 миллиграммов на килограмм массы животного опасны, а 300 миллиграммов — смертельны. Симптомы отравления — рвота, жидкий стул, судороги и частый пульс.

Также питомцу нельзя давать кости, так как они могут повредить желудочно-кишечный тракт, а лук и чеснок содержат вещество, которое разрушает эритроциты и может вызвать анемию.

К вредным для домашнего животного продуктам зооинженер отнесла виноград, изюм и смородину — они разрушают почки, грибы, которые поражают печень, молочные продукты, вызывающие у взрослых кошек жидкий стул и алкоголь.

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Также, утверждает Калинина, избыток в рационе жирных продуктов может вызвать поражение печени, а в сырой рыбе содержится тиаминаза, разрушающая витамины группы В.

Нельзя давать и сомнительные мясные продукты, так как есть риски, что кошка заразится токсоплазмозом, а также испорченную еду и авокадо. Помимо этого, для питомца вредны избыток соли и специй.

В целом, нет смысла давать кошкам сладкое еще и потому, что они просто не ощущают сладкого вкуса. Также нет смысла давать питомцу морковь и другие овощи для обогащения рациона витамином А, так как этот витамин у них не синтезируется из каротина.

Ранее «Наш город» писал, что жители тюменского поселка спасли маленькую косулю. Животное угодило в капкан.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Советы специалистов#Кошки#Домашние животные#Еда#Любовь Селезнева
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