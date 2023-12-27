В Тюмени установили памятник коту — спасателю Семену

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Открытие памятника Семену состоялось сегодня, 27 декабря, в торжественной обстановке, пишет «Тюменская область сегодня». Скульптура кота стоит на скамейке, на которой вместе с ним сидит уставший пожарный.
«Кот Семен стал тюменским героем и на уровне всех котов-пожарных он выделяется. Семен — реальный кот, который существовал, и форма, которую мы изобразили, была для него сшита. Когда Семен был жив, он участвовал во всех построениях, и эта частичка любви к коту останется здесь в бронзе», — пояснил скульптор Николай Клименко.
Семен погиб весной 2023 года в трехлетнем возрасте, попав под колеса «Газели». Жители Тюмени обратились в МЧС региона с просьбой увековечить память кота в памятнике. Мнение горожан было принято во внимание и теперь Семен дополняет ранее установленную композицию с пожарными.
Однако в память о тюменском коте — спасателе останется не только скульптура. После его гибели в России был создан первый в стране кошачий отряд пожарных — Семенычи.