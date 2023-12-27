В Тюмени установили памятник коту — спасателю Семену

На улице Пожарных и спасателей в Тюмени установили памятнику коту Семену, служившему в 135 пожарной части и ставшему легендой еще при жизни. О Семене снимали программы и даже брали у него интервью. Бронзовая скульптура кота установлена неподалеку от другого монумента — группы пожарных за работой.