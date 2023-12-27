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В Тюмени установили памятник коту — спасателю Семену

В Тюмени установили памятник коту — спасателю Семену

27 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI
На улице Пожарных и спасателей в Тюмени установили памятнику коту Семену, служившему в 135 пожарной части и ставшему легендой еще при жизни. О Семене снимали программы и даже брали у него интервью. Бронзовая скульптура кота установлена неподалеку от другого монумента — группы пожарных за работой.
В честь тюменского Семена был создан первый в России кошачий отряд пожарных — СеменычиВ честь тюменского Семена был создан первый в России кошачий отряд пожарных — Семенычи
В честь тюменского Семена был создан первый в России кошачий отряд пожарных — Семенычи
Фото: МЧС Тюменской области

Открытие памятника Семену состоялось сегодня, 27 декабря, в торжественной обстановке, пишет «Тюменская область сегодня». Скульптура кота стоит на скамейке, на которой вместе с ним сидит уставший пожарный.

В Тюмени открыли памятник коту — пожарному СеменуВ Тюмени открыли памятник коту — пожарному Семену
В Тюмени открыли памятник коту — пожарному Семену
Фото: Вслух.ру

 

«Кот Семен стал тюменским героем и на уровне всех котов-пожарных он выделяется. Семен — реальный кот, который существовал, и форма, которую мы изобразили, была для него сшита. Когда Семен был жив, он участвовал во всех построениях, и эта частичка любви к коту останется здесь в бронзе», — пояснил скульптор Николай Клименко.

Семен погиб весной 2023 года в трехлетнем возрасте, попав под колеса «Газели». Жители Тюмени обратились в МЧС региона с просьбой увековечить память кота в памятнике. Мнение горожан было принято во внимание и теперь Семен дополняет ранее установленную композицию с пожарными.

Однако в память о тюменском коте — спасателе останется не только скульптура. После его гибели в России был создан первый в стране кошачий отряд пожарных — Семенычи.

В память о тюменском пожарном-коте Семене огнеборцы написали песню
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