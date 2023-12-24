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Жители Тюменской области спасли попавшую в капкан косулю

Тюменцы спасли маленькую косулю, попавшую в капкан

24 декабря 2023, 08:14
Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных

Жители Тюменской области спасли попавшую в капкан косулю

Жители тюменского поселка Упорово спасли, попавшую в капкан косулю. Неравнодушные селяне пытались в течение месяца самостоятельно поднять животное на ноги, но безуспешно.
Видео: У Лукоморья | Центр реабилитации животных

Когда косуля начала отказываться от пищи, приютившая ее у себя дома тюменская семья решила ехать в центр помощи «У Лукоморья».

По словам сотрудников Центра реабилитации, состояние косули оказалось критическим. Пришлось провести провели срочную операцию по удалению мёртвых тканей и кости. Ее стоимость составила 15 тысяч рублей. Оплатить операцию, уход и дежурство удалось благодаря помощи неравнодушных тюменцев.

В настоящее время животное находится под пристальным вниманием ветврачей, получает интенсивную терапию и особенный уход. На днях косуленок начал самостоятельно пить воду. Перед врачами стоит непростая задача — запустить пищеварение животного. Длительное отсутствие «жвачки» у жвачных животных приводит к серьёзным нарушением пищеварения.

«Косуленок начал интересоваться листочками. Важно запустить пищеварение, чтобы проснулся аппетит. За ним также круглосуточно следят ветеринары. Поднимают на ноги, ставят капельницы, делают массаж живота», — сообщили в Центре «У Лукоморья».

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени спас полярную сову со сломанным крылом. Мужчина привез ее на лечение в Центр «У Лукоморья». В настоящее время птица находится в центре и проходит реабилитацию.

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