Тюменцы спасли маленькую косулю, попавшую в капкан

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Когда косуля начала отказываться от пищи, приютившая ее у себя дома тюменская семья решила ехать в центр помощи «У Лукоморья».
По словам сотрудников Центра реабилитации, состояние косули оказалось критическим. Пришлось провести провели срочную операцию по удалению мёртвых тканей и кости. Ее стоимость составила 15 тысяч рублей. Оплатить операцию, уход и дежурство удалось благодаря помощи неравнодушных тюменцев.
В настоящее время животное находится под пристальным вниманием ветврачей, получает интенсивную терапию и особенный уход. На днях косуленок начал самостоятельно пить воду. Перед врачами стоит непростая задача — запустить пищеварение животного. Длительное отсутствие «жвачки» у жвачных животных приводит к серьёзным нарушением пищеварения.
«Косуленок начал интересоваться листочками. Важно запустить пищеварение, чтобы проснулся аппетит. За ним также круглосуточно следят ветеринары. Поднимают на ноги, ставят капельницы, делают массаж живота», — сообщили в Центре «У Лукоморья».
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени спас полярную сову со сломанным крылом. Мужчина привез ее на лечение в Центр «У Лукоморья». В настоящее время птица находится в центре и проходит реабилитацию.