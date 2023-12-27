Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Например, житель Ялуторовска сдает в аренду рыбу, чтобы можно было «выпендриться перед друзьями».
«Не хочешь быть простофилей? Сказать, что был на рыбалке? Тогда тебе к нам, делаем из балаболов — рыболовов», — указано в объявлении на «Авито».
За аренду рыбы придется заплатить как минимум две тысячи рублей.
Житель Тюмени опубликовал другое, но не менее интересное объявление. Пользователь сдает в аренду своего кота «на удачу» за полторы тысячи рублей.
«Первый войдет в вашу новую квартиру. Рыжий пушистик перейдет ваш порог и принесёт счастье и деньги в ваш дом на своём пушистом хвостике. За дополнительную плату „понаминает“ вашу кровать. Кота не отдам», — описал услугу тюменец.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают раритетные елочные игрушки. Продавец просит за 11 игрушек времен СССР 650 тысяч рублей.