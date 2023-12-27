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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Тюменской области можно арендовать кота или рыбу

Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов

27 декабря 2023, 09:40
Фото: Midjourney

В Тюменской области можно арендовать кота или рыбу

Чтобы поправить свое финансовое положение, тюменцы нередко продают или сдают в аренду личные вещи. Однако на популярных сервисах для размещения объявлений иногда можно встретить крайне неординарные предложения.

Например, житель Ялуторовска сдает в аренду рыбу, чтобы можно было «выпендриться перед друзьями».

«Не хочешь быть простофилей? Сказать, что был на рыбалке? Тогда тебе к нам, делаем из балаболов — рыболовов», — указано в объявлении на «Авито».
Фото: Авито

За аренду рыбы придется заплатить как минимум две тысячи рублей.

Житель Тюмени опубликовал другое, но не менее интересное объявление. Пользователь сдает в аренду своего кота «на удачу» за полторы тысячи рублей.

Фото: Авито
«Первый войдет в вашу новую квартиру. Рыжий пушистик перейдет ваш порог и принесёт счастье и деньги в ваш дом на своём пушистом хвостике. За дополнительную плату „понаминает“ вашу кровать. Кота не отдам», — описал услугу тюменец.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают раритетные елочные игрушки. Продавец просит за 11 игрушек времен СССР 650 тысяч рублей.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Тюменцы#Услуги#Аренда#Авито#Любовь Селезнева
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