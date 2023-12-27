Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов

В Тюменской области можно арендовать кота или рыбу

Чтобы поправить свое финансовое положение, тюменцы нередко продают или сдают в аренду личные вещи. Однако на популярных сервисах для размещения объявлений иногда можно встретить крайне неординарные предложения.