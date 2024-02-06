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Косули

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Тюменские браконьеры начали истреблять оголодавших косуль
Признаки преступлений обнаружены в пяти районах Тюменской области. По каждому факту проводятся проверки.
6 февраля, 07:48
В Тюменской области заметили большое стадо косуль. ВИДЕО
Тюменцу удалось заснять скопление косуль, в котором можно насчитать по меньшей мере 100 особей. Автор видео подошел достаточно близко, но животных это не испугало.
30 января, 09:05
2022
Опасны ли для человека: Россельхознадзор проверил курганских зомби-косуль
31 октября 2022, 03:34
Зомби-косули обнаружены рядом с Тюменской областью
По данным телеграм-канала «Baza», в Курганской области обнаружено 30 животных, которые заражены неизвестной болезнью. Местные ветеринары отмечают, что подобного ещё не видели.
20 октября 2022, 12:18

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