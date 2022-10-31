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Опасны ли для человека: Россельхознадзор проверил курганских зомби-косуль

31 октября 03:34
Фото: 1Mi
Специалисты Россельхознадзора взяли пробы биологических материалов у больных неизвестной болезнью косуль, обнаруженных в лесу Курганской области. Сотрудники ведомства заключили, что животные не несут опасности для человека. Однако точный диагноз косулям еще не поставили.
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Тюмень

Для проведения экспертизы сотрудники Россельхознадзора понаблюдали за поведением животных, которые бьются о деревья, ходят кругами и трясутся в конвульсиях. Также у них взяли пробы, как биологического, так и патологического материалов.

«В анализированных пробах не было обнаружено никаких этиологических агентов вирусных, бактериальных и прионных заболеваний — бешенство, ящур, чума мелких жвачных, оспа, сап, бруцеллез, контагиозная плевропневмония, хроническая изнуряющая болезнь оленей», заключили специалисты Россельхознадзора.

Они твердо заявляют, что болезнь, от которой сейчас страдают косуля — неопасна для человека.

Но в исследуемых материалах биологи обнаружили бактерии, которые вызывают клостридиозы и пастереллезы животных. Они в купе с отягощающими факторами, вроде осеннего похолодания могли привести к «этому» заболеванию диких косуль.

Однако до сих пор диагноз животных — не определен.

В лабораториях Россельхознадзора продолжают изучать собранные материалы.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как этих косуль заметили в лесу и что о них тогда сказали ветеринары.

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