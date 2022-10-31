Опасны ли для человека: Россельхознадзор проверил курганских зомби-косуль

Для проведения экспертизы сотрудники Россельхознадзора понаблюдали за поведением животных, которые бьются о деревья, ходят кругами и трясутся в конвульсиях. Также у них взяли пробы, как биологического, так и патологического материалов.
«В анализированных пробах не было обнаружено никаких этиологических агентов вирусных, бактериальных и прионных заболеваний — бешенство, ящур, чума мелких жвачных, оспа, сап, бруцеллез, контагиозная плевропневмония, хроническая изнуряющая болезнь оленей», заключили специалисты Россельхознадзора.
Они твердо заявляют, что болезнь, от которой сейчас страдают косуля — неопасна для человека.
Но в исследуемых материалах биологи обнаружили бактерии, которые вызывают клостридиозы и пастереллезы животных. Они в купе с отягощающими факторами, вроде осеннего похолодания могли привести к «этому» заболеванию диких косуль.
Однако до сих пор диагноз животных — не определен.
В лабораториях Россельхознадзора продолжают изучать собранные материалы.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как этих косуль заметили в лесу и что о них тогда сказали ветеринары.