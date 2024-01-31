Не целовать куда не следует: тюменцам рассказали, как общаться с домашними животными

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Животные могут быть переносчиками разного рода заболеваний, передающихся человеку. Как не подцепить заразу — рассказали специалисты Роспотребнадзора «Саратов 24».
Чтобы общение с питомцем не обернулось лечением, важно соблюдать гигиену. После игр, кормления, уборки клетки, лотка или аквариума нужно обязательно мыть руки с мылом. Уборка лотка должна проводиться в перчатках и подальше от кухни, а миски лучше мыть в ванной.
После возвращения с прогулки собакам нужно тщательно мыть лапы. В целом, лучше не разрешать животным спать на диванах или кроватях. Беременным женщинам специалисты рекомендуют не контактировать с продуктами жизнедеятельности животного.
Также не следует разрешать питомцу справлять нужду в песочницах, пить воду из луж и контактировать с бездомными животными, а детям нужно объяснить, что целовать кошек и собак — нельзя.
Важно следить не только за своим здоровьем, но и за здоровьем питомца — делать прививки, давать ему лекарства для профилактики гельминтозов, обрабатывать от блох и периодически посещать ветеринара.
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