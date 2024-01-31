Не целовать куда не следует: тюменцам рассказали, как общаться с домашними животными

Чтобы общение с питомцем не обернулось лечением, важно соблюдать гигиену. После игр, кормления, уборки клетки, лотка или аквариума нужно обязательно мыть руки с мылом. Уборка лотка должна проводиться в перчатках и подальше от кухни, а миски лучше мыть в ванной.