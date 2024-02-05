Голодное нашествие: тюменские охотники спасают истощенных косуль

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Из-за глубокого снега косулям трудно добывать корм. Им на помощь пришли охотники-любители Сорокинского района. Чтобы животные смогли пережить зиму, для них обустраивают кормовые площадки.
«Было разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Кроме того, изготовлено более 50 солонцов и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам», — рассказал заведующий Сорокинским сектором государственного надзора, контроля Вячеслав Долгих.
Тюменцев призывают помогать косулям, организовывать для них подкормки и постараться не беспокоить диких животных вблизи населенных пунктов.
Большое стадо косуль ранее заметили в Армизонском районе. На видео попало как минимум 100 особей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени скончалась старейшая кошка страны. Ульяне было 32 года.