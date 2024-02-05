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В Тюменской области охотники спасают истощенных косуль

Голодное нашествие: тюменские охотники спасают истощенных косуль

5 февраля 2024, 08:59
Фото: 1MI

В Тюменской области охотники спасают истощенных косуль

Голодных животных заметили в Сорокинском районе. Местные охотники помогают им пережить зимовку.

Из-за глубокого снега косулям трудно добывать корм. Им на помощь пришли охотники-любители Сорокинского района. Чтобы животные смогли пережить зиму, для них обустраивают кормовые площадки.

«Было разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Кроме того, изготовлено более 50 солонцов и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам», — рассказал заведующий Сорокинским сектором государственного надзора, контроля Вячеслав Долгих.

Тюменцев призывают помогать косулям, организовывать для них подкормки и постараться не беспокоить диких животных вблизи населенных пунктов.

Большое стадо косуль ранее заметили в Армизонском районе. На видео попало как минимум 100 особей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени скончалась старейшая кошка страны. Ульяне было 32 года.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Помощь#Охота#Дикие звери#Любовь Селезнева
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