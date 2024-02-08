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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

В тюменском зоопитомнике родился малыш паки

«Чудо заморское»: в тюменском зоопитомнике родился необычный грызун. ФОТО

8 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI

В тюменском зоопитомнике родился малыш паки

Маленького грызуна центр реабилитации животных «У Лукоморья» показал впервые. Малыша уже начали приучать к взрослому питанию.

В зоопитомнике «У Лукоморья» родился малыш паки. Его фотографиями центр реабилитации поделился в своей группе ВКонтакте.

«Паки — это крупные грызуны из Южной Америки. Они меньше своих популярных собратьев капибар, но имеют более грозный характер. Паки умеют издавать очень громкие рычащие звуки, чтобы напугать потенциального врага. Ради защиты территории могут и бой дать, свирепо покусать своими, похожими на сабли, резцами», — рассказали в зоопитомнике.
Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных / ВКонтакте

Детеныша уже приучают к взрослому питанию. Его кормят морковью, бананами, а также другими овощами и фруктами. Постепенно ветеринары вводят в его рацион яблоки и творог.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области заметили котенка рыси. Видеозаписью поделились специалисты Чугунаевского охотхозяйства.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Фотография#Питомник#Любовь Селезнева
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