Ветеринар из Тюмени рассказала, почему собаки едят снег и как их от этого отучить

Поедание снега во время прогулок может быть опасным для здоровья собак. Они могут переохладиться и даже получить воспаление желудка, пояснила ветеринар из Тюмени Марина Зудина.