Ветеринар из Тюмени рассказала, почему собаки едят снег и как их от этого отучить

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В городах особенно нужно быть осторожными, так как снег может содержать химикаты или мусор. Чтобы отвлечь собаку от снега, можно взять с собой угощения или игрушки на прогулку. Ещё один способ — строго и решительно произнести команду «Фу!», когда собака пытается взять снег в пасть. Собака поймет, что это неправильно, и со временем перестанет так делать, пишет «КП-Тюмень».
Важно завершить прогулку вовремя, чтобы не подвергнуть своего четвероного друга простуде. Некоторым породам, таким как самоеды, хаски и овчарки, морозы не причиняют особых проблем. Если собака ест снег для утоления жажды, возможно, это означает, что ей не нравится вода, которую вы наливаете в ее миску.
Если ваш питомец пьет слишком много воды и поедает снег, стоит показать его ветеринарному врачу. Это может быть признаком заболеваний почек, щитовидной железы или болезни Кушинга. Эти заболевания могут привести к нарушению обмена веществ и проблемам с внутренними органами.