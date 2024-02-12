Тюменская прокуратура заинтересовалась молодыми людьми, избивающими прохожих

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Молодые люди нашли новое развлечение — собираться группами, избивать прохожих и выкладывать видео в интернет. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по опубликованным в соцсетях роликам.
К проведению проверки подключился и Следственный комитет России по Тюменской области. Устанавливаются лица, принимавшие участие в избиениях, а также все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяные мужчины избили подростков из-за шапки. На данный момент они задержаны, возбуждено уголовное дело.