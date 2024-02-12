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Прокуратура Тюмени заинтересовалась молодыми людьми, избивающими горожан

Тюменская прокуратура заинтересовалась молодыми людьми, избивающими прохожих

12 февраля 2024, 02:15
Фото: 1MI

Прокуратура Тюмени заинтересовалась молодыми людьми, избивающими горожан

Свои злодеяния подростки записывали на видео. По скандальным роликам проводится проверка.

Молодые люди нашли новое развлечение — собираться группами, избивать прохожих и выкладывать видео в интернет. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по опубликованным в соцсетях роликам.

К проведению проверки подключился и Следственный комитет России по Тюменской области. Устанавливаются лица, принимавшие участие в избиениях, а также все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяные мужчины избили подростков из-за шапки. На данный момент они задержаны, возбуждено уголовное дело.

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