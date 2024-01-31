Искала повод, чтобы избить: алкоголичка из Тюмени истязала пятерых детей

Педагог тут же подняла тревогу. Замглавы поселка, полицейские и начальник отдела по социальным вопросам пришли в квартиру к многодетной семье, но попасть туда у них получилось не сразу — пьяная мать долго не открывала дверь. Помимо пятерых детей и матери, в квартире находились сожитель женщины и подруга.