nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Тюменской области многодетная мать избивала детей

Искала повод, чтобы избить: алкоголичка из Тюмени истязала пятерых детей

31 января 2024, 07:45
Фото: 1MI

В Тюменской области многодетная мать избивала детей

Женщина родила пятерых детей и променяла их на алкоголь. Она ежедневно избивала их ремнем из-за невыученных уроков или разбросанных игрушек.
Сюжет
Дети

8 февраля 2023 года второклассница одной из школ Тюменского района позвонила своей учительнице. Захлебываясь слезами она рассказала, что не может выйти из дома, так как все взрослые пьяны.

Педагог тут же подняла тревогу. Замглавы поселка, полицейские и начальник отдела по социальным вопросам пришли в квартиру к многодетной семье, но попасть туда у них получилось не сразу — пьяная мать долго не открывала дверь. Помимо пятерых детей и матери, в квартире находились сожитель женщины и подруга.

Второклассницу собрали и отправили в школу, матери же велели привести в порядок себя и жилище. Комиссия вернулась спустя пару часов, но обстановка была прежней, а мать застали спящей на полу с младшей дочерью.

Во время очередной проверки в квартире находились не только мать и дети, но и целая компания пьяных людей: сожитель женщины, брат, подруга, мать ранее умершего сожителя, соседи и неизвестный мужчина. Вещи по-прежнему были разбросаны, а на столе стояли бутылки с алкоголем и остатки закуски.

Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Узнать подробнее

Группа социальной службы экстренного реагирования временно поместила детей в специализированные учреждения. У всех детей при осмотре педиатр обнаружил вшей. Желание забрать внуков под опеку изъявила бабушка, однако синяк под глазом женщины и тот факт, что она тоже была пьяна, не внушили доверия.

В специализированных учреждениях детей отмыли и привели в порядок. Они рассказали воспитателям, что пьяная мать ежедневно избивала их ремнем за любые провинности. Например, старшая дочь получала удары за невыученные уроки и непослушание, а младшие — за разбросанные игрушки.

Мать-алкоголичку оштрафовали на 15 тысяч рублей, а после откровений детей было возбуждено уголовное дело. На время следствия женщина заключена под стражу.

Ранее «Наш город» сообщал, что неблагополучная семья из Ялуторовска попала в передачу на федеральном канале. Дочь пьющих родителей родила в 15 лет.

Читайте также:
В Тюменской области многодетная мать устроила ДТП с пострадавшимиСуд лишил родительских прав мать четверых детей в Тюменской области«Каждый раз разные дети»: в Тюмени на Войновке объявилась новая банда школьников
#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Многодетные семьи#Семья#Опека#Алкоголизм#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Вчера, 08:14
В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»
Вчера, 07:53
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Вчера, 06:32
Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область
Вчера, 09:35
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Вчера, 05:44
В Тюмени силовики продолжают ловить мигрантов-уклонистов от армии
Вчера, 12:27