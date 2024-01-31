Искала повод, чтобы избить: алкоголичка из Тюмени истязала пятерых детей

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
8 февраля 2023 года второклассница одной из школ Тюменского района позвонила своей учительнице. Захлебываясь слезами она рассказала, что не может выйти из дома, так как все взрослые пьяны.
Педагог тут же подняла тревогу. Замглавы поселка, полицейские и начальник отдела по социальным вопросам пришли в квартиру к многодетной семье, но попасть туда у них получилось не сразу — пьяная мать долго не открывала дверь. Помимо пятерых детей и матери, в квартире находились сожитель женщины и подруга.
Второклассницу собрали и отправили в школу, матери же велели привести в порядок себя и жилище. Комиссия вернулась спустя пару часов, но обстановка была прежней, а мать застали спящей на полу с младшей дочерью.
Во время очередной проверки в квартире находились не только мать и дети, но и целая компания пьяных людей: сожитель женщины, брат, подруга, мать ранее умершего сожителя, соседи и неизвестный мужчина. Вещи по-прежнему были разбросаны, а на столе стояли бутылки с алкоголем и остатки закуски.
Группа социальной службы экстренного реагирования временно поместила детей в специализированные учреждения. У всех детей при осмотре педиатр обнаружил вшей. Желание забрать внуков под опеку изъявила бабушка, однако синяк под глазом женщины и тот факт, что она тоже была пьяна, не внушили доверия.
В специализированных учреждениях детей отмыли и привели в порядок. Они рассказали воспитателям, что пьяная мать ежедневно избивала их ремнем за любые провинности. Например, старшая дочь получала удары за невыученные уроки и непослушание, а младшие — за разбросанные игрушки.
Мать-алкоголичку оштрафовали на 15 тысяч рублей, а после откровений детей было возбуждено уголовное дело. На время следствия женщина заключена под стражу.
Ранее «Наш город» сообщал, что неблагополучная семья из Ялуторовска попала в передачу на федеральном канале. Дочь пьющих родителей родила в 15 лет.