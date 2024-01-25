Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени

В последний раз с проверкой пришли сразу восемь человек: глава администрации, соцработник, ПДН, МЧС, участковый, классный руководитель и соцпедагог из школы. При этом органы опеки утверждают, что не посещали семью с проверкой и крымчане на учете не состоят. В итоге семья Заитовых через тюменских активистов обратилась за помощью к Андрею Степанову — региональному детскому омбудсмену.