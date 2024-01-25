Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Юлия возмутилась порядками в тюменской школе. Она считает, что деньги тратятся нерационально.
«Сдавали по 300 рублей на подарок к Новому году. В итоге дети получили дешевые карамельки», — поделилась крымчанка с Neft.
Женщина запросила у родительского комитета отчеты, но вместо них получила пристальное внимание со стороны органов опеки.
«Мы сняли дом у знакомых, последние пару лет там никто не жил. Сначала были претензии к дому: из-за опасной для детей пристройки — мы ее заколотили, из-за работы печки — ее починили. Потом пошли замечания в нашу сторону. Якобы кто-то пожаловался, что мы пьем. При этом я работаю в магазине, а муж водителем», — рассказала Юлия.
В последний раз с проверкой пришли сразу восемь человек: глава администрации, соцработник, ПДН, МЧС, участковый, классный руководитель и соцпедагог из школы. При этом органы опеки утверждают, что не посещали семью с проверкой и крымчане на учете не состоят. В итоге семья Заитовых через тюменских активистов обратилась за помощью к Андрею Степанову — региональному детскому омбудсмену.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нашли мужчину, которого сестра искала 15 лет. Историю воссоединения семьи рассказали волонтеры.