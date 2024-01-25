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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Тюмени органы опеки преследуют семью из Крыма из-за жалоб на поборы в школе

Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени

25 января 2024, 06:38
Фото: Midjourney

В Тюмени органы опеки преследуют семью из Крыма из-за жалоб на поборы в школе

Юлия Заитова переехала с мужем и детьми в тюменское село Шорохова из Крыма несколько месяцев назад. Детей отправили в школу, в которой родительский комитет постоянно требует денежные взносы.

Юлия возмутилась порядками в тюменской школе. Она считает, что деньги тратятся нерационально.

«Сдавали по 300 рублей на подарок к Новому году. В итоге дети получили дешевые карамельки», — поделилась крымчанка с Neft.

Женщина запросила у родительского комитета отчеты, но вместо них получила пристальное внимание со стороны органов опеки.

«Мы сняли дом у знакомых, последние пару лет там никто не жил. Сначала были претензии к дому: из-за опасной для детей пристройки — мы ее заколотили, из-за работы печки — ее починили. Потом пошли замечания в нашу сторону. Якобы кто-то пожаловался, что мы пьем. При этом я работаю в магазине, а муж водителем», — рассказала Юлия.
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В последний раз с проверкой пришли сразу восемь человек: глава администрации, соцработник, ПДН, МЧС, участковый, классный руководитель и соцпедагог из школы. При этом органы опеки утверждают, что не посещали семью с проверкой и крымчане на учете не состоят. В итоге семья Заитовых через тюменских активистов обратилась за помощью к Андрею Степанову — региональному детскому омбудсмену.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нашли мужчину, которого сестра искала 15 лет. Историю воссоединения семьи рассказали волонтеры.

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