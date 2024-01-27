nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

На федеральном канале показали пьющую семью из Тюменской области

«Дочь родила в 15 лет»: пьющая семья из Тюменской области попала на федеральный канал

27 января 2024, 11:32
Фото: 1MI

На федеральном канале показали пьющую семью из Тюменской области

Семья из Ялуторовска попала в передачу на федеральном канале. 39-летняя Ольга и 56-летний Вадим стали героями шоу «Мужское/Женское». Родственники считают, что пару нужно лишить родительских прав из-за пристрастия к алкогольным напиткам.
«Я хочу лишить своих родственников, Ольгу и Вадима, родительских прав. Они постоянно выпивают. У них четверо общих детей и пятый, сын Ольги. 15-летняя дочь Вадима и Ольги недавно родила ребенка. Раньше у них был доход, учетом детских пособий, порядка 70 тысяч рублей. Но дети этих денег не видели вообще — все пропивалось», — рассказала Надежда Евсютина родственница семьи.

18-летняя дочь Ольги и Вадима, Лилия, сбежала в семью двоюродного брата (муж Надежды).

«Это был забитый неухоженный ребенок. Девочка даже не умела ухаживать за собой. Одежды у нее тоже не было», — отметила Надежда.

Сама Лилия сообщила, что из дома ушла из-за пьянства родителей и частых драк. Возвращаться она не намерена и планирует спасти от родителей своих сестер, брата и только родившегося племянника. Девушка подчеркнула, что ее мать и отец не способны нормально воспитать детей.

«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Узнать подробнее

Приглашенная в студию Ольга свою алкогольную зависимость отрицала. Женщина рассказала, что работает дояркой и ее зарплаты хватает на то, чтобы прокормить детей. На вопрос ведущих о том, как получилось, что девочка-подросток забеременела, Ольга пояснила, что все произошло в тот момент, когда она была на работе.

Родственники пьющей семьи неоднократно уже вызывали сотрудников органов опеки, но до ограничения родительских прав дело так и не дошло. В том, кто прав, а кто нет и следует ли лишать многодетных мать и отца родительских прав разбирались приглашенные на передачу эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что юрист из Тюмени Наталья Хаматова приняла участие в съемках шоу «Мужское/Женское» на федеральном канале. Эксперт рассказала о том, что происходит за кулисами и развенчала некоторые мифы о программе.

Читайте также:
Тюменские таксисты пересаживаются на китайские автоВ тюменской пятиэтажке взорвалась газовая плиткаТюменские власти потратят около 300 миллионов рублей на благоустройство парка
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Телевидение#Шоу#Алкоголизм#Реалити-шоу
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
Вчера, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
Вчера, 08:28
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Вчера, 10:03
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
Вчера, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
Вчера, 07:03
Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей
Вчера, 12:57