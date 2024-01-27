«Дочь родила в 15 лет»: пьющая семья из Тюменской области попала на федеральный канал

Приглашенная в студию Ольга свою алкогольную зависимость отрицала. Женщина рассказала, что работает дояркой и ее зарплаты хватает на то, чтобы прокормить детей. На вопрос ведущих о том, как получилось, что девочка-подросток забеременела, Ольга пояснила, что все произошло в тот момент, когда она была на работе.