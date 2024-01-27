«Дочь родила в 15 лет»: пьющая семья из Тюменской области попала на федеральный канал

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Я хочу лишить своих родственников, Ольгу и Вадима, родительских прав. Они постоянно выпивают. У них четверо общих детей и пятый, сын Ольги. 15-летняя дочь Вадима и Ольги недавно родила ребенка. Раньше у них был доход, учетом детских пособий, порядка 70 тысяч рублей. Но дети этих денег не видели вообще — все пропивалось», — рассказала Надежда Евсютина родственница семьи.
18-летняя дочь Ольги и Вадима, Лилия, сбежала в семью двоюродного брата (муж Надежды).
«Это был забитый неухоженный ребенок. Девочка даже не умела ухаживать за собой. Одежды у нее тоже не было», — отметила Надежда.
Сама Лилия сообщила, что из дома ушла из-за пьянства родителей и частых драк. Возвращаться она не намерена и планирует спасти от родителей своих сестер, брата и только родившегося племянника. Девушка подчеркнула, что ее мать и отец не способны нормально воспитать детей.
Приглашенная в студию Ольга свою алкогольную зависимость отрицала. Женщина рассказала, что работает дояркой и ее зарплаты хватает на то, чтобы прокормить детей. На вопрос ведущих о том, как получилось, что девочка-подросток забеременела, Ольга пояснила, что все произошло в тот момент, когда она была на работе.
Родственники пьющей семьи неоднократно уже вызывали сотрудников органов опеки, но до ограничения родительских прав дело так и не дошло. В том, кто прав, а кто нет и следует ли лишать многодетных мать и отца родительских прав разбирались приглашенные на передачу эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что юрист из Тюмени Наталья Хаматова приняла участие в съемках шоу «Мужское/Женское» на федеральном канале. Эксперт рассказала о том, что происходит за кулисами и развенчала некоторые мифы о программе.