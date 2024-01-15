В Тюменской области многодетная мать устроила ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
ДТП произошло минувшим вечером на улице Энергетиков в Заводоуковске. Предварительно установлено, что 32-летняя водитель «Рено», получившая права 9 месяцев назад, выехала на встречную полосу при обгоне автобуса и столкнулась с «Ладой».
Многодетная мать перевозила своих детей пяти, восьми, одиннадцати и двенадцати лет. Пятилетний ребенок ехал без автокресла, он и его одиннадцатилетний брат были пристегнуты одним ремнем безопасности. Женщина уже привлекалась к ответственности за нарушение правил перевозки детей — в октябре 2023 года.
В аварии пострадали 42-летняя водитель «Лады» — ее госпитализировали с серьезной травмой, а также три пассажира этого автомобиля — 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет.
В «Рено» ранены водитель и четверо детей, восьмилетний мальчик госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошло ДТП со смертельным исходом. Один из участников аварии скрылся с места происшествия.