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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

В Тюменской области в аварии пострадали 6 детей

В Тюменской области многодетная мать устроила ДТП с пострадавшими

15 января 2024, 05:29
Фото: Midjourney

В Тюменской области в аварии пострадали 6 детей

Женщина села за руль не так давно, но уже привлекалась к ответственности за нарушение правил перевозки детей. По ее вине пострадали 9 человек, 6 из них — дети.
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ДТП

ДТП произошло минувшим вечером на улице Энергетиков в Заводоуковске. Предварительно установлено, что 32-летняя водитель «Рено», получившая права 9 месяцев назад, выехала на встречную полосу при обгоне автобуса и столкнулась с «Ладой».

Многодетная мать перевозила своих детей пяти, восьми, одиннадцати и двенадцати лет. Пятилетний ребенок ехал без автокресла, он и его одиннадцатилетний брат были пристегнуты одним ремнем безопасности. Женщина уже привлекалась к ответственности за нарушение правил перевозки детей — в октябре 2023 года.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии пострадали 42-летняя водитель «Лады» — ее госпитализировали с серьезной травмой, а также три пассажира этого автомобиля — 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет.

В «Рено» ранены водитель и четверо детей, восьмилетний мальчик госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошло ДТП со смертельным исходом. Один из участников аварии скрылся с места происшествия.

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