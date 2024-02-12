Челябинск обогнал: Тюмень не вошла в топ-10 рейтинга лучших городов России

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Среди городов Уральского федерального округа лидирующую позицию занимает Ханты-Мансийск — с 5 808 голосами город находится на 9 месте. Следом идет Челябинск (5 320 голосов) — 10 место. Екатеринбург, Салехард и Курган располагаются на 29, 42 и 45 местах соответственно.
Первое место в рейтинге занимает Владивосток — за него проголосовали более 16 тысяч человек, на втором и третьем местах рейтинга расположились Севастополь и Нальчик — у этих городов по 15,3 и 15,2 тысячи голосов соответственно.
Голосование в рамках конкурса «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, началось в январе 2024 года и продлится до конца года. Итоги будут подведены в декабре.
Отметим, в 2023 году Тюмень заняла в конкурсе «Город России. Национальный выбор» 14 место.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень заняла 35 места в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта. Оценивались ценовая доступность, комфорт, удобство, развитие транспортной сети. По сравнению с предыдущим рейтингом, областная столица опустилась на 1 строчку.