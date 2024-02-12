В Тюмени назвали самый выгодный район для покупки квартиры

Эксперты отмечают, что приобретать сегодня квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно — в среднем срок окупаемости инвестиций составляет более 18 лет. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду зачастую ниже расчетной, потому что в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — траты на ремонт, коммунальные платежи, налоги, простой жилья без квартиросъемщиков.