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В Тюмени назвали самый выгодный район для инвесторов

В Тюмени назвали самый выгодный район для покупки квартиры

12 февраля 2024, 04:14
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самый выгодный район для инвесторов

В Тюмени самым выигрышны районов для покупки недвижимости на вторичном рынке в качестве инвестиций стал Ленинский округ. По данным экспертов, здесь самая привлекательная цена на «вторичку» — в пределах 4,6 млн рублей.

С начала этого года стоимость квартир на вторичном рынке в Тюмени выросла 1,7%. В целом за год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей.

Для инвестирования в новое жилье аналитики советуют рассматривать Калининский округ, где средняя стоимость квартиры составляет 5,8 млн рублей, а также ДОК, Лесобазу. 5-1 Заречный микрорайон, Комарово парк. По словам специалистов, в данных районах активно развивается инфраструктура, соответственно в будущем ценник будет увеличиваться, пишет РБК Тюмень.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что для покупки квартиры для последующей сдачи в аренду следует обращать внимание на соотношение стоимости жилья и арендных ставок. Заметим, что в областной столице доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 5,3% годовых, что является одним из самых низких показателей среди крупных городов России.

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Эксперты отмечают, что приобретать сегодня квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно — в среднем срок окупаемости инвестиций составляет более 18 лет. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду зачастую ниже расчетной, потому что в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — траты на ремонт, коммунальные платежи, налоги, простой жилья без квартиросъемщиков.

Для перепродажи жилья в будущем, покупателю следует рассматривать варианты в районе, где в перспективе стоимость квадратного метра возрастет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самые недорогие квартиры продают в микрорайонах Южный, Бабарынка, Антипино, Рощино, Гилево, ММС, Мелиораторов и Московский тракт. Средняя стоимость «квадрата» составляет от 80-87 тысяч рублей. Районами с дорогостоящим жильем являются центр города, Заречный микрорайон, района Воровского и Восточный (район улицы Федюнинского). Стоимость «квадрата» здесь доходит даже до 250 тысяч рублей.

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