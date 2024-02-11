Итоги недели: проверки в УМВД, убийство в Тобольске, концерт SHAMAN

Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенты должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то высока вероятность появления осложнений. Именно поэтому пациентам следует настаивать на КТ и анализе крови, если после недели лечения ОРВИ ситуация не улучшилась.