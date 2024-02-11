Итоги недели: проверки в УМВД, убийство в Тобольске, концерт SHAMAN

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Вечером 8 февраля в бизнес-центре Тобольска «Югра» произошло жестокое убийство. Мать двоих детей, известного юриста Светлану Яцковскую жестоко зарезал в офисе собственной юридической компании ее возлюбленный.
В тот злополучный день Яцковская пригласила его в свой офис. По данным собственного источника «Нашего Города», женщина заподозрила, что возлюбленный сошелся с бывшей женой. Мужчину, в свою очередь, посчитал, что Светлана завела новый роман. В нем взыграла ревность — для смерти женщине хватило одного удара острым предметом в сердце.
Расправившись со Светланой, убийца вышел из бизнес-центра. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Оперативники объявили план-перехват, однако найти преступника удалось не сразу. Позже его тело обнаружили нашли в собственной квартире — он свел счеты с жизнью.
В СУ СКР по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего — возбуждено уголовное дело.
Церемония прощания со Светланой Яцковской состоится 12 февраля, в понедельник с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале 3б микрорайона.
В Тюменскую область на этой неделе прибыли высокопоставленные силовики для проверки. Ревизии прошли в тюменских отделениях полиции, в том числе «Ишимский» и «Тюменский».
По словам инсайдеров, проверку вели два полковника, подполковник и главный инспектор МВД. Что стало поводом для ревизии — неизвестно. Московский адвокат Максим Калинов предположил, что причиной могли стать массовые жалобы на пытки и подключение к проблеме члена Совета при президенте РФ.
«Известно, что там проверяли тумбочки и сейфы. По своему опыту работы в следственном комитете могу сказать, что это может быть связано с пытками. Когда во времена моей работы были такие жалобы, я лично приходил и проверял кабинеты в присутствии сотрудников, прибывших с проверкой. Поэтому у меня есть все основания полагать, что это с этим связано, другого основания я не вижу», — отметил Калинов.
И добавил, что выводов для проверки по факту пыток было достаточно, тюменцы регулярно ездят в Москву, чтобы добиться справедливости и наказания для пытающих.
В Тюмени на этой неделе отправили в СИЗО известного адвоката Александра Шлегеля. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество, а именно в попытке похитить бюджетные средства Министерства финансов РФ в размере 5 миллионов рублей.
«Мужчина вместе со своим подельником представили в тюменский суд документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана. По решению суда он будет находиться под стражей по 23 марта 2024 г. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Александр Шлегель начинал свою карьеру следователем. После занимался делами уголовной и экономической направленности.
Власти Тюмени хотят выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок», владельцем которого является городской рынок «Центральный». Как сообщили в мэрии, в настоящий момент проводится оценка стоимости контрольного пакета акций.
В соответствии с заявлением городской администрации, муниципальное имущество, не связанное с вопросами местного значения, подлежит отчуждению. Акции АО «Рынок» были включены в программу приватизации на 2024 год, и в настоящее время проводятся оценочные мероприятия для определения рыночной стоимости акций.
В Тюменской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Сейчас тюменцам, жалующимся на симптомы простуды, чаще всего ставят диагноз ОРВИ, который по словам инфекциониста Владимира Сорокина не все воспринимают серьезно.
Врач указывает на то, что сейчас люди боятся коронавируса, а при постановке ОРВИ выдыхают и считают себя практически здоровыми.
«Однако ОРВИ также может закончится серьезными осложнениями, в числе которых пневмония, бронхит и менингит. У каждого из этих осложнений есть риск летального исхода, если не заниматься лечением», — говорит врач.
Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенты должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то высока вероятность появления осложнений. Именно поэтому пациентам следует настаивать на КТ и анализе крови, если после недели лечения ОРВИ ситуация не улучшилась.
За последнюю неделю в Тюменской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 13%, в тоже время число случаев заболевания гриппом сократилось в два раза. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая часть заболевших — дети до 14 лет.
Что касается COVID-19, то число заразившихся возросло на 6,8% — до 206 человек (15 из них были госпитализированы). В регионе преимущественно циркулирует геновариант «Омикрон».
На этой неделе в Тюмени состоялось выступление популярного российского певца SHAMAN. С концертной программой артист выступал на два дня подряд — все билеты были раскуплены на мероприятие задолго до его начала.
В социальных сетях горожане, посетившие концерт, делились видеороликами и своими эмоциями. Зрители отмечали, что «эмоции были просто на пределе».
Заметим, что выступления SHAMAN в Тюмени проходят с аншлагом второй год подряд. Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года Shaman был признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%.