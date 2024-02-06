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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

В Тюменской области более половины заболевших ОРВИ — дети

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — дети

6 февраля 2024, 04:39
Фото: 1MI

В Тюменской области более половины заболевших ОРВИ — дети

В Тюменской области растет заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ увеличилось на 13%, в тоже время число случаев заболевания гриппом сократилось в два раза.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая часть заболевших — дети до 14 лет.

Что касается COVID-19, то число заразившихся увеличилось на 6,8% — до 206 человек (15 из них были госпитализированы). В регионе преимущественно циркулирует геновариант «Омикрон».

Ранее «Наш Город» писал, что в семи муниципалитетах юга Тюменской области, в том числе областной столице, на дистанционный режим работы с 5 по 10 февраля переведены все школы. Данная мера является ежегодной и вводится с целью стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Дети#Новости тюмени#Грипп#ОРВИ
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