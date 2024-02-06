В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — дети

Ранее «Наш Город» писал, что в семи муниципалитетах юга Тюменской области, в том числе областной столице, на дистанционный режим работы с 5 по 10 февраля переведены все школы. Данная мера является ежегодной и вводится с целью стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.