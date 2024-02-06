В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — дети

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая часть заболевших — дети до 14 лет.
Что касается COVID-19, то число заразившихся увеличилось на 6,8% — до 206 человек (15 из них были госпитализированы). В регионе преимущественно циркулирует геновариант «Омикрон».
Ранее «Наш Город» писал, что в семи муниципалитетах юга Тюменской области, в том числе областной столице, на дистанционный режим работы с 5 по 10 февраля переведены все школы. Данная мера является ежегодной и вводится с целью стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.