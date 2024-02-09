Хотел похитить 5 млн рублей у Минфина. Подробности громкого дела тюменского адвоката

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Напомним, что правозащитника задержали по подозрению в мошенничестве.
Как выяснилось, 34-летнего мужчину осудили за попытку похитить бюджетные средства Министерства финансов РФ в размере 5 000 000 рублей.
«Мужчина вместе со своим подельником представили в тюменский суд документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана. По решению суда он будет находиться под стражей по 23 марта 2024 г. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Стоит подчеркнуть, что Александр Шлегель имеет большой опыт работы в юридической сфере. Он более 10 лет оказывал помощь своим клиентам и даже был спикером в программе «Человек и закон». Страница Александра пестрит советами по защите прав граждан.
Ранее стало известно, что в Тюменской области с полок книжных магазинов изымают книги авторов, которые еще не признаны иноагентами, но имеют неоднозначную репутацию в обществе.