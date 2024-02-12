Тюменцам обещают морозы и гололед

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 12 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21….-11, в темное время суток ожидается до -17…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:15 закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 13минут.
В Тобольске 12 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 1,8 м/с. Утром и днем -26…-17, в темное время суток температура воздуха составит -20…-22.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:08, закат в 17:13 продолжительность дня 9 часов 5 минут.
В Ялуторовске в понедельник ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -23…-14, в темное время суток ожидается до -17…-19
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:10, закат в 17:27 продолжительность дня 9 часов 17 минут.
В Заводоуковске 12 февраля метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-14, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -17…-19.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:09, закат в 17:26 продолжительность дня 9 часов 17 минут.
В Ишиме 12 февраля ожидается в течение дня переменная облачность, небольшой снег, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-15, в темное время суток температура воздуха составит -18….-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 17:16 продолжительность дня 9 часов 20 минут.