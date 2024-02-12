Тюменцам обещают морозы и гололед

В Тюменской области первый рабочий день новой недели будет морозным — днем столбики термометров не поднимутся выше -17….-22, в ночные часы опустятся до -22….-29. День пройдет преимущественно без осадков, при юго-западном ветре до 3-8 м/с. Местами вероятны гололедно-изморозевые отложения.

В Тюмени 12 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21….-11, в темное время суток ожидается до -17…-16. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:15 закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 13минут. В Тобольске 12 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 1,8 м/с. Утром и днем -26…-17, в темное время суток температура воздуха составит -20…-22. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:08, закат в 17:13 продолжительность дня 9 часов 5 минут. В Ялуторовске в понедельник ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -23…-14, в темное время суток ожидается до -17…-19 УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:10, закат в 17:27 продолжительность дня 9 часов 17 минут. Меньше 20 тысяч рублей в месяц: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех? Узнать подробнее В Заводоуковске 12 февраля метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-14, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -17…-19. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:09, закат в 17:26 продолжительность дня 9 часов 17 минут. В Ишиме 12 февраля ожидается в течение дня переменная облачность, небольшой снег, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-15, в темное время суток температура воздуха составит -18….-20. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 17:16 продолжительность дня 9 часов 20 минут. Читайте также: Итоги недели: проверки в УМВД, убийство в Тобольске, концерт SHAMAN Молодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕО Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности