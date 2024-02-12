nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:13

Published Сегодня, 01:13

Modified Сегодня, 01:13

Updated Сегодня, 01:13

Тюменцам обещают морозы и гололед

Тюменцам обещают морозы и гололед

12 февраля 2024, 01:13
Фото: 1MI
В Тюменской области первый рабочий день новой недели будет морозным — днем столбики термометров не поднимутся выше -17….-22, в ночные часы опустятся до -22….-29. День пройдет преимущественно без осадков, при юго-западном ветре до 3-8 м/с. Местами вероятны гололедно-изморозевые отложения.

В Тюмени 12 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21….-11, в темное время суток ожидается до -17…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:15 закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 13минут.

В Тобольске 12 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 1,8 м/с. Утром и днем -26…-17, в темное время суток температура воздуха составит -20…-22.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:08, закат в 17:13 продолжительность дня 9 часов 5 минут.

В Ялуторовске в понедельник ожидается переменная облачность, небольшой снег в течение дня, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -23…-14, в темное время суток ожидается до -17…-19

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:10, закат в 17:27 продолжительность дня 9 часов 17 минут.

Меньше 20 тысяч рублей в месяц: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех?
Узнать подробнее

В Заводоуковске 12 февраля метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-14, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -17…-19.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:09, закат в 17:26 продолжительность дня 9 часов 17 минут.

В Ишиме 12 февраля ожидается в течение дня переменная облачность, небольшой снег, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-15, в темное время суток температура воздуха составит -18….-20.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 17:16 продолжительность дня 9 часов 20 минут.

Читайте также:
Итоги недели: проверки в УМВД, убийство в Тобольске, концерт SHAMANМолодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕОВозбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка
Подпишитесь
Молодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕО
Вчера, 11:30
Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени
10 февраля, 01:05
В Тюмени озвучили список востребованных работников. Им готовы платить более 100 тысяч
10 февраля, 06:15
Тест «Великое чувство»: только начитанные тюменцы смогут отгадать книгу по цитате
9 февраля, 06:15
Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?
9 февраля, 07:56
«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка
9 февраля, 10:35