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Минстрой России признал образцовым тобольский Центр гимнастики

Минстрой России признал образцовым Центр гимнастики в Тобольске

12 января 2024, 09:52
Фото: Midjourney

Минстрой России признал образцовым тобольский Центр гимнастики

Минстрой России порекомендовал российским регионам использовать проект тобольского Центра гимнастики при строительстве аналогичных объектов. Проектную документацию разместили на «витрине проектов» Главгосэкспертизы.

На данную витрину попадают построенные объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию. Центр гимнастики в Тобольске открыли в октябре 2023 года при участии президента Владимира Путина.

Площадь состоящего из трех блоков здания — 4 788 квадратных метров. В Центре могут одновременно заниматься более 100 спортсменов, зал спортивной гимнастики вмещает 350 зрителей.

В здании есть тренажерный зал, залы для хореографии, спортивной и фитнес-аэробики. При строительстве были учтены и требования людей с ограниченными возможностями — специалисты установили лифты и пандусы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске построят новый концертный зал. Сейчас идет разработка проекта строительства.

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