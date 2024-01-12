Минстрой России признал образцовым Центр гимнастики в Тобольске

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
На данную витрину попадают построенные объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию. Центр гимнастики в Тобольске открыли в октябре 2023 года при участии президента Владимира Путина.
Площадь состоящего из трех блоков здания — 4 788 квадратных метров. В Центре могут одновременно заниматься более 100 спортсменов, зал спортивной гимнастики вмещает 350 зрителей.
В здании есть тренажерный зал, залы для хореографии, спортивной и фитнес-аэробики. При строительстве были учтены и требования людей с ограниченными возможностями — специалисты установили лифты и пандусы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске построят новый концертный зал. Сейчас идет разработка проекта строительства.