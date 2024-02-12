В Тюменской области сирота почти 20 лет бьется за положенное по закону жилье

По его словам, он нанял юриста, и они обратились в суд. Ответчиком выступали органы опеки Юргинского района. Несмотря на то, что представители опеки заявили в суде о том, что Алексей без уважительной причины просрочил срок обращения в органы опеки по вопросу получения жилья, в суде первой инстанции, Омутинском районном суде, удалось доказать, что это произошло по вине чиновников. Правда, впоследствии иск был оспорен Тюменском областном суде.