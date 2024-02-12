В Тюменской области сирота почти 20 лет бьется за положенное по закону жилье

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
По словам Алексея И., в детский дом он попал в детском возрасте — до этого момента он проживал с больным туберкулезом отцом, братьями и сестрой в доме в селе Юргинское.
«Мы были официально признаны сиротами. Однако за нами были закреплена жилплощадь в ветхом доме, который уже тогда был в ужасном состоянии. После выпуска из детского дома я неоднократно обращался в органы опеки Юргинского района по вопросу предоставления жилья, но мне отвечали, что у меня есть жилье, которое закреплено за мной и моими братьями, сестрой», — рассказал «Нашему Городу» Алексей.
По его словам, в течение нескольких лет, с 17-летия до 25-летия, он предпринимал регулярно попытки получить положенное по закону жилье (все бумаги у мужчины имеются на руках). Однако все они заканчивались неудачей.
«Прошли все инстанции, начиная от районной прокуратуры, заканчивая приёмной президента России. Получали в ответ только отписки — все как один отвечали, что за мной закреплено жилье. Соответственно мне ничего не положено. Но у меня есть документ, подтверждающий, что дом признан не пригодным для проживания. В 25 лет у меня опустились руки, но год назад я вновь решил бороться», — отметил мужчина.
По его словам, он нанял юриста, и они обратились в суд. Ответчиком выступали органы опеки Юргинского района. Несмотря на то, что представители опеки заявили в суде о том, что Алексей без уважительной причины просрочил срок обращения в органы опеки по вопросу получения жилья, в суде первой инстанции, Омутинском районном суде, удалось доказать, что это произошло по вине чиновников. Правда, впоследствии иск был оспорен Тюменском областном суде.
В настоящее время Алексей уже направил обращение в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. А пока ему приходится жить в арендованной квартире. Вместе со своей супругой они снимают жилье в Уватском районе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сиротам выдали квартиры в непригодном для жилья доме в селе Вагай. Здание было сдано в эксплуатацию в декабре 2022 года. Но из-за нарушений, допущенных при строительстве, проживать в нем невозможно. Кроме того, от обслуживания здания отказались все управляющие компании. По данному факту была проведена проверка СК, ход которой находился под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.