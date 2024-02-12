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В Тюменской области сирота почти 20 лет бьется за положенное по закону жилье

В Тюменской области сирота почти 20 лет бьется за положенное по закону жилье

12 февраля 2024, 06:12
Фото: Алексей И.
Сирота из Тюменской области уже 18 лет не может получить от властей положенное по закону жилье. Все попытки заканчивались отписками и, как следствие, неудачей.
Сюжет
Суд

По словам Алексея И., в детский дом он попал в детском возрасте — до этого момента он проживал с больным туберкулезом отцом, братьями и сестрой в доме в селе Юргинское.

«Мы были официально признаны сиротами. Однако за нами были закреплена жилплощадь в ветхом доме, который уже тогда был в ужасном состоянии. После выпуска из детского дома я неоднократно обращался в органы опеки Юргинского района по вопросу предоставления жилья, но мне отвечали, что у меня есть жилье, которое закреплено за мной и моими братьями, сестрой», — рассказал «Нашему Городу» Алексей.
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жильеТот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Тот самый дом, из-за которого мужчина не может получить жилье
Фото: Алексей И.

По его словам, в течение нескольких лет, с 17-летия до 25-летия, он предпринимал регулярно попытки получить положенное по закону жилье (все бумаги у мужчины имеются на руках). Однако все они заканчивались неудачей.

«Прошли все инстанции, начиная от районной прокуратуры, заканчивая приёмной президента России. Получали в ответ только отписки — все как один отвечали, что за мной закреплено жилье. Соответственно мне ничего не положено. Но у меня есть документ, подтверждающий, что дом признан не пригодным для проживания. В 25 лет у меня опустились руки, но год назад я вновь решил бороться», — отметил мужчина.

По его словам, он нанял юриста, и они обратились в суд. Ответчиком выступали органы опеки Юргинского района. Несмотря на то, что представители опеки заявили в суде о том, что Алексей без уважительной причины просрочил срок обращения в органы опеки по вопросу получения жилья, в суде первой инстанции, Омутинском районном суде, удалось доказать, что это произошло по вине чиновников. Правда, впоследствии иск был оспорен Тюменском областном суде.

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В настоящее время Алексей уже направил обращение в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. А пока ему приходится жить в арендованной квартире. Вместе со своей супругой они снимают жилье в Уватском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сиротам выдали квартиры в непригодном для жилья доме в селе Вагай. Здание было сдано в эксплуатацию в декабре 2022 года. Но из-за нарушений, допущенных при строительстве, проживать в нем невозможно. Кроме того, от обслуживания здания отказались все управляющие компании. По данному факту была проведена проверка СК, ход которой находился под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.

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