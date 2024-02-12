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В Тюмени появится новый сквер

В Тюмени появится новый сквер. Там будут угощать блинами и поить чаем

12 февраля 2024, 06:47
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени появится новый сквер

В Тюмени в следующем году в районе МСЧ «Нефтяник», вдоль улицы Юрия Семовских, появится новый сквер. Площадку обустроят в честь медиков. Об этом сообщили в администрации города.

Площадь нового сквера составит порядка 9 тысяч квадратных метров. Там оборудуют тротуары, детские игровые площадки, парковка, высадят цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем, установят скульптурную композицию-портал высотой три метра, которая будет отражать процесс работы медиков.

Также в сквере планируют разместить торговые павильоны, где отдыхающие смогут выпить чай и перекусить блинами.

Отметим, впервые благоустройство территории на улице Юрия Семовских в Тюмени обсуждали в 2022 года.

«Тогда закончилась эпидемия COVID-19, и хотелось сказать людям в белых халатах: „Спасибо за спасенные жизни!“», — отметил руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль.

Впоследствии вопрос создания нового городского сквера выносили несколько раз на обсуждение. В январе 2024 года были подведены итоги рейтингового голосования на портале «Я решаю!». Зеленый уголок на улице Юрия Семовских получил поддержку более 3300 тюменцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнется строительство парка в районе Комарово. На его территории обустроят спортивные и детский площадки, веревочный парк, игровые зоны, места для отдыха, смотровые площадки.

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