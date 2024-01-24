Мэр Тюмени Кухарук раскрыл планы по строительству огромного парка в Комарово

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Новая общественная территория станет одним из самых масштабных проектов благоустройства Тюмени в 2024 году.
«Лесопарк „Комаровский“. 378 гектаров городских лесов. В течение трех лет предусмотрена реализация. Надеюсь, что подрядчики не подведут и мы это сделаем», — пояснил мэр.
Кроме того, в областном центре будут благоустроены еще пять парковых зон — на улицах Московский тракт, Мусоргского, Энергостроителей, Сквер Згерского и Парк Константина Лагунова.
Напомним, проект лесопарка «Комаровский» был подготовлен и согласован в прошлом году, но на его реализацию тогда у тюменских властей не хватило средств.
На территории нового парка планируется обустроить спортивные площадки, веревочный парк, детскую игровую зону, площадку со спортивным оборудованием для тюменцев с ОВЗ, места для отдыха и пикника, пешеходные и велодорожки, смотровые площадки.