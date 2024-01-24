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Мэр Тюмени Кухарук раскрыл планы по строительству огромного парка в Комарово

Мэр Тюмени Кухарук раскрыл планы по строительству огромного парка в Комарово

24 января 2024, 11:18
Фото: 1MI
Строительство долгожданного парка в районе Комарово начнется в этом году. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал в эфире телеканала «Тюменское время».

Новая общественная территория станет одним из самых масштабных проектов благоустройства Тюмени в 2024 году.

«Лесопарк „Комаровский“. 378 гектаров городских лесов. В течение трех лет предусмотрена реализация. Надеюсь, что подрядчики не подведут и мы это сделаем», — пояснил мэр.

Кроме того, в областном центре будут благоустроены еще пять парковых зон — на улицах Московский тракт, Мусоргского, Энергостроителей, Сквер Згерского и Парк Константина Лагунова.

Напомним, проект лесопарка «Комаровский» был подготовлен и согласован в прошлом году, но на его реализацию тогда у тюменских властей не хватило средств.

На территории нового парка планируется обустроить спортивные площадки, веревочный парк, детскую игровую зону, площадку со спортивным оборудованием для тюменцев с ОВЗ, места для отдыха и пикника, пешеходные и велодорожки, смотровые площадки.

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#Ирина Швецова#Новости тюмени#Парк
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