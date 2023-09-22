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В лесу рядом с Комарово оборудуют велодорожки, зоны для отдыха и спорта

В лесу рядом с Комарово оборудуют велодорожки, зоны для отдыха и спорта

22 сентября 2023, 04:36
Фото: 1MI

В лесу рядом с Комарово оборудуют велодорожки, зоны для отдыха и спорта

В Тюмени завершена разработка проектной документации по благоустройству лесного массива, расположенного в районе микрорайона Комарово. На эти цели из бюджета городские власти потратили 4 миллиона 776 тысяч рублей. Начальная цена аукциона составляла 9,6 миллионов рублей.

Разработкой проекта благоустройства для территории площадью около 38 гектаров занималась компания ООО «Уралтрансинвест». В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что зона парка будет разделена на две зоны — активную и тихую.

Здесь обустроят спортивные площадки различных направлений спорта и площадку для размещения спортивного турникового оборудования, веревочный парк, детскую игровую зону с устройством площадок для детей дошкольного и школьного возрастов, площадку со спортивным оборудованием для маломобильных групп населения, места для отдыха и пикника, пешеходные и велодорожки, смотровые площадки.

По периметру парк оградят, установят системы видеонаблюдения.

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Когда начнется реализация проекта, пока информации нет. Ранее «Наш Город» писал, что финансирования благоустройства парка в городском бюджете на 2023 и плановый период 2024–2025 годы не предусмотрено.

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