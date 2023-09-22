В лесу рядом с Комарово оборудуют велодорожки, зоны для отдыха и спорта

Здесь обустроят спортивные площадки различных направлений спорта и площадку для размещения спортивного турникового оборудования, веревочный парк, детскую игровую зону с устройством площадок для детей дошкольного и школьного возрастов, площадку со спортивным оборудованием для маломобильных групп населения, места для отдыха и пикника, пешеходные и велодорожки, смотровые площадки.