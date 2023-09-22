В лесу рядом с Комарово оборудуют велодорожки, зоны для отдыха и спорта

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Разработкой проекта благоустройства для территории площадью около 38 гектаров занималась компания ООО «Уралтрансинвест». В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что зона парка будет разделена на две зоны — активную и тихую.
Здесь обустроят спортивные площадки различных направлений спорта и площадку для размещения спортивного турникового оборудования, веревочный парк, детскую игровую зону с устройством площадок для детей дошкольного и школьного возрастов, площадку со спортивным оборудованием для маломобильных групп населения, места для отдыха и пикника, пешеходные и велодорожки, смотровые площадки.
По периметру парк оградят, установят системы видеонаблюдения.
Когда начнется реализация проекта, пока информации нет. Ранее «Наш Город» писал, что финансирования благоустройства парка в городском бюджете на 2023 и плановый период 2024–2025 годы не предусмотрено.