В Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет

Строительство парка в Тюменской слободе перенесли на несколько лет

В областной столице пока не будут проводить благоустройство парка в Комарово. По данным 72.ру, на эти цели пока не хватает бюджетных средств. До 2025 года здесь не будет прогулочных зон.