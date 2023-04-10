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В Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет

10 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI

Строительство парка в Тюменской слободе перенесли на несколько лет

В областной столице пока не будут проводить благоустройство парка в Комарово. По данным 72.ру, на эти цели пока не хватает бюджетных средств. До 2025 года здесь не будет прогулочных зон.

На 2023 год деньги на строительство «Комарово Парк» не выделены.

«Проектная документация на благоустройство лесного массива разработана. Средства на благоустройство в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы не предусмотрены», – сообщили изданию 72.ру в администрации города.

Благоустроить зелёные массивы планируется в 6 микрорайонах Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что первый этап реконструкции улицы Ленина продлится до ноября.

 

В Тюмени новые трассы появятся на улицах Ленина, Ставропольской и двух микрорайонах
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Работа#Экономика#Погода в Тюмени
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