В Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На 2023 год деньги на строительство «Комарово Парк» не выделены.
«Проектная документация на благоустройство лесного массива разработана. Средства на благоустройство в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы не предусмотрены», – сообщили изданию 72.ру в администрации города.
Благоустроить зелёные массивы планируется в 6 микрорайонах Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что первый этап реконструкции улицы Ленина продлится до ноября.