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В Тюмени подземную парковку на площади у драмтеатра сделают платной

Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени сделают платным

23 января 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Тюмени подземную парковку на площади у драмтеатра сделают платной

В Тюмени готовят к переводу на платный режим работы подземную парковку на площади 400-летия города. С сегодняшнего дня и до 30 января паркинг будет работать в тестовом режиме с целью проверки работы оборудования ограничения проезда.

Как пояснили в администрации Тюмени, во время работы парковки в тестовом режиме вносить плату за аренду машиноместа не требуется — парковочный билет будет выдаваться бесплатно.

Алгоритм действия пользователя на время тестового периода работы следующий:

  • Вы подъезжаете к шлагбауму, берёте парковочный билет и проезжаете на территорию;
  • После окончания парковки подъезжаете к выездному шлагбауму и подносите парковочный билет к считывателю на выездной стойке;
  • После этого шлагбаум открывается, и вы выезжаете.
  • Подходить к кассам и производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется. Не забывайте сохранять парковочный билет до выезда с парковки.

Напомним, подготовка к переводу подземного паркинга на площади 400-летия Тюмени началась в 2023 году. Летом были выполнены работы по монтажу оборудования. На парковке установили три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума, въездную стойку и два выездных стойки, камеры распознавания государственных регистрационных знаков авто.

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