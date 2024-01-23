Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени сделают платным

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Как пояснили в администрации Тюмени, во время работы парковки в тестовом режиме вносить плату за аренду машиноместа не требуется — парковочный билет будет выдаваться бесплатно.
Алгоритм действия пользователя на время тестового периода работы следующий:
Напомним, подготовка к переводу подземного паркинга на площади 400-летия Тюмени началась в 2023 году. Летом были выполнены работы по монтажу оборудования. На парковке установили три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума, въездную стойку и два выездных стойки, камеры распознавания государственных регистрационных знаков авто.