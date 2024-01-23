Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени сделают платным

Напомним, подготовка к переводу подземного паркинга на площади 400-летия Тюмени началась в 2023 году. Летом были выполнены работы по монтажу оборудования. На парковке установили три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума, въездную стойку и два выездных стойки, камеры распознавания государственных регистрационных знаков авто.