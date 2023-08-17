Парковку у тюменского Драмтеатра готовят к платному режиму работы

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году администрация Тюмени намерена заработать на платных парковках порядка 63 миллионов рублей. За первое полугодие в городскую казну от работы платных паркингов поступило порядка 38 миллионов рублей. Для сравнения, за 2022 год город получил 44 миллиона прибыли от работы платных парковок.