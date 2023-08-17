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Парковку у тюменского Драмтеатра готовят к платному режиму работы

Парковку у тюменского Драмтеатра готовят к платному режиму работы

17 августа 2023, 04:13
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
В настоящее время на многоуровневом подземном паркинге на площади 400-летия Тюмени ведутся работы по монтажу необходимого оборудования. Согласно опубликованным на портале Госзакупки документам, все работы должны быть выполнены в срок до 1 ноября 2023 года.
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Тюмень

Закупка стоимостью 9 миллионов 589 рублей была проведена в мае этого года. Победу в аукционе одержало ООО «Курсус».

На паркинге по улице Республики, 129/3, установят три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума, въездную стойку и два выездных стойки, камерами распознавания государственных регистрационных знаков авто. Также буду оборудованы индукционная петля, сервер управления паркингом.

Двухуровневая парковка у Драматического театра на 290 машиномест была запущена в работу в мае 2018 года. Бесплатный тестовый режим работы, по планам властей, должен был функционировать только первые месяцы работы. Впоследствии перевод паркинга на платный режим затянулся на несколько лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в этом году администрация Тюмени намерена заработать на платных парковках порядка 63 миллионов рублей. За первое полугодие в городскую казну от работы платных паркингов поступило порядка 38 миллионов рублей. Для сравнения, за 2022 год город получил 44 миллиона прибыли от работы платных парковок.

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