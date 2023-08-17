Парковку у тюменского Драмтеатра готовят к платному режиму работы

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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Updated Сегодня, 04:15
Закупка стоимостью 9 миллионов 589 рублей была проведена в мае этого года. Победу в аукционе одержало ООО «Курсус».
На паркинге по улице Республики, 129/3, установят три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума, въездную стойку и два выездных стойки, камерами распознавания государственных регистрационных знаков авто. Также буду оборудованы индукционная петля, сервер управления паркингом.
Двухуровневая парковка у Драматического театра на 290 машиномест была запущена в работу в мае 2018 года. Бесплатный тестовый режим работы, по планам властей, должен был функционировать только первые месяцы работы. Впоследствии перевод паркинга на платный режим затянулся на несколько лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году администрация Тюмени намерена заработать на платных парковках порядка 63 миллионов рублей. За первое полугодие в городскую казну от работы платных паркингов поступило порядка 38 миллионов рублей. Для сравнения, за 2022 год город получил 44 миллиона прибыли от работы платных парковок.