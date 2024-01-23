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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюмени рядом с детсадом и школой заметили мужчину с оружием

В Тюмени рядом с детсадом и школой заметили мужчину с автоматом. Его уже ищет полиция

23 января 2024, 05:27
Фото: 1MI

В Тюмени рядом с детсадом и школой заметили мужчину с оружием

В Тюмени горожане заметили разгуливающего по улице мужчину с автоматов в руках. Видеоролик, на котором запечатлен неизвестный в одежде камуфляжной расцветки, был опубликован в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень

По словам очевидцев, мужчина с автоматом был замечен на Игримской, 27. Недалеко от этого места расположены детский сад и школа, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по размещенной в сети интернет видеозаписи.

«Полицейские устанавливают личность мужчины и его местонахождение. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — сообщили в УМВД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число преступлений, в том числе тяжких. В 2023 году на 10 тысяч человек приходилось 48.6 тяжких преступлений, что на 13,1% больше, в сравнении с 2022 годом.

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