В Тюмени рядом с детсадом и школой заметили мужчину с автоматом. Его уже ищет полиция

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По словам очевидцев, мужчина с автоматом был замечен на Игримской, 27. Недалеко от этого места расположены детский сад и школа, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по размещенной в сети интернет видеозаписи.
«Полицейские устанавливают личность мужчины и его местонахождение. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — сообщили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число преступлений, в том числе тяжких. В 2023 году на 10 тысяч человек приходилось 48.6 тяжких преступлений, что на 13,1% больше, в сравнении с 2022 годом.